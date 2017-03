Nuevos retrasos afectan obras de valorización en Armenia

18 de marzo 2017 , 11:15 a.m.

18 de marzo 2017 , 11:15 a.m.

Por el incumplimiento en las metas de recaudo de la contribución de valorización, varias obras pendientes no podrán ejecutarse este año. Así lo anunció ayer el alcalde, Carlos Mario Álvarez.



De las 10 obras contratadas, ya se terminaron dos y quedan pendientes ocho. Cuatro hacen parte de un contrato por 30.000 millones de pesos y las otras seis, de otro contrato que estaba inicialmente por 80.000 millones de pesos pero que quedó en 70.000 por el aplazamiento de la Avenida de Occidente.



Según el director del Departamento de Hacienda, Augusto González, el modelo de recaudo estaba proyectado para que en 2015 se recolectaran 34.000 millones de pesos pero los armenios solo pagaron 880 millones de pesos. En 2016, la meta era de 44.000 millones y se llegó a una cifra de 37.000 millones de pesos recaudados. El objetivo para este año es de 24.000 millones de pesos, pero González calcula que se recogerán unos 17.000 millones de pesos.



Faltan aproximadamente 47.000 millones de pesos, por lo que “este año no vamos a tener cómo pagarle al contratista de las obras”, dijo el mandatario.



Y agregó que “las obras sí se van a hacer, tenemos siete años para recaudar el dinero, pero la realidad es que nos va a tocar prolongar el tiempo de las obras, no voy a firmar el inicio de las demás obras”.



Sin embargo, el contratista (constructora Diez Cardona, Furel S.A. y Construcciones Lezo S.A.S.), podría demandar al municipio por no adelantar las obras pactadas en los dos contratos. De hecho, en noviembre se firmó un contrato para aplazar las obras de la avenida de Occidente.