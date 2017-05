Tres personas murieron por inmersión en La Guajira 

Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad y un joven abogado que murió luego de rescatar a dos menores que eran arrastrados por la corriente del río Palomino, en su desembocadura, en el mar Caribe.



Uno de los menores fallecidos, acompañaba a su madre que se dedicaba a lavar la ropa de la semana, ante la falta de agua potable en la población de Pelechua, zona rural del municipio de Riohacha.

Según se ha podido establecer, el menor de unos tres años de edad, aprovechó un descuido de la madre y se dispuso a bañarse en el caño, junto con otros menores, quienes posteriormente dieron aviso a un adulto de su desaparición.



Marcelino Ospino, asegura que rescató al menor, luego de que una niña se le acercara y le dijera que había un niño ahogado, indicándole el sitio en donde fue encontraba presionado por un palo.



El menor fue trasladado de inmediato al hospital Nuestra Señora de los Remedios, de Riohacha, hasta donde llegó sin signos vitales.



La población de Pelechua, estimada en unos 1600 habitantes, requirió a las autoridades la puesta en funcionamiento del puesto de salud de esta localidad, que dejó de funcionar desde hace varios meses.

​

"Si ese puesto de salud estuviera funcionando y no de lujo, le hubieran prestado los primeros auxilios al menor”, sostuvo Mónica Noriega, habitante de la localidad.

Si ese puesto de salud estuviera funcionando y no de lujo, le hubieran prestado los primeros auxilios al menor FACEBOOK

TWITTER

Mientras que en la vereda de Perico, jurisdicción de Camarones, otro menor de unos dos años de edad, perteneciente a la etnia wayuu, fue encontrado en su residencia sumergido al interior de un pozo séptico en construcción, el cual se había llenado de agua lluvia, así lo dio a conocer el comandante de Policía Guajira, coronel José Wilmer García.



El tercer caso se registró, en el corregimiento de Palomino, en el municipio de Dibulla, luego de que Juan Luis Beltrán, de 25 años, perteneciente a la etnia wayuu, intentara rescatar a cuatro familiares suyos, que se encontraban al interior de dos boyas (neumáticosinflables), que eran arrastrados por la corriente del río Palomino, hacia el mar.



Beltrán, logró rescatar dos menores y cuando intentó ayudar a otras dos personas, perdió la vida. Su cuerpo fue devuelto minutos más tarde, por las aguas del mar Caribe.



Finalmente García recomendó a los padres no descuidar a sus hijos y hace una recomendación a las personas que no son diestras en el tema de la natación, de tratar de no estar en sitios que no ofrezcan seguridad, para evitar tragedias que lamentar.