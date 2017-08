Quindío puso de moda el mensaje antiminería

08 de agosto 2017 , 09:16 a.m.

“No a la megaminería en el Quindío” fue la frase que el diseñador quindiano Julián Eduardo Riaño Flórez lució en su camiseta justo cuando salió al final del desfile de su colección en Colombiamoda, la plataforma de moda más importante del país.

“Yo sabía que en ese momento iba a tener toda la atención del público y de invitados internacionales y dije: ‘este es mi momento de gritar no a la minería’ ”, relató el diseñador, conocido como Jerfo por las iniciales de su nombre.



El artista fue uno de los 11 nuevos talentos o diseñadores emergentes escogidos entre más de 300 personas que enviaron sus propuestas a la organización del evento de la moda más importante del país, que se llevó a cabo en Medellín a finales de julio.



Según Riaño, es el único quindiano que ha llegado a Colombiamoda y en esta ocasión fue el único participante seleccionado de una ciudad diferente a Bogotá, Cali o Medellín.



“Nadie sabía lo que yo iba a hacer. Ni siquiera mi mamá. Es como una protesta ecológica, aprovechar que iba a tener voz en el evento. Un minuto antes de que terminara, el desfile me quité mi camiseta negra y me puse la otra en rechazo a los títulos mineros que todavía están vigentes en los municipios del Quindío”, relató Jerfo.



En su desfile de la pasarela El Cubo, el pasado 26 de julio, presentó su colección Jerfo Primavera-Verano 2018. Esta está inspirada en el día y la noche en La Habana, Cuba.



Aunque el diseñador tiene su tienda de ropa en Salento, nació en Pijao, donde hace casi un mes se realizó la consulta popular sobre la exploración y explotación minera en su territorio y la mayoría de los votantes dijeron ‘no’ a esa actividad.



Jerfo contó que la lucha contra la minería es una consigna familiar. De hecho, su tía Mónica Flórez fue la promotora de la mencionada consulta en su municipio. “La lucha es familiar, es quindiana. Tuve la fortuna de hacer una protesta verde porque el agua es el bien más preciado. La fauna, la flora y el Paisaje Cultural Cafetero están en peligro”.

Para el ambientalista y presidente de la fundación Cosmos, Néstor Ocampo, la protesta del diseñador en la pasarela de Colombiamoda fue un gesto de gran valor para la causa.



“Es una acción valerosa porque fue capaz de poner en riesgo su primera vez en El Cubo (la pasarela) por asumir la responsabilidad de expresar lo que siente. Esa es la gente que nos representa de manera digna. No como esas otras personas que dicen representarnos y a las que pagamos sueldo para que lo hagan, pero que no lo hacen”, dijo Ocampo.



Un bloguero de moda que se hace llamar ‘Culture Moda’ en redes sociales escribió, en su cuenta de Facebook, que, en el cierre de la pasarela de Jerfo, todos los asistentes fueron tomados por sorpresa.



“Una gran sonrisa de esperanza se acentuó en nuestros rostros. (…) Aprovechó el desfile para difundir una gran campaña ambiental en contra de proyectos mineros de gran escala en Quindío, zona de Colombia caracterizada por su biodiversidad. Nuestra admiración para Jerfo”, concluyó el crítico.



