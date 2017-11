¿Qué están escuchando las generaciones en Latinoamérica?

22 de noviembre 2017 , 08:42 a.m.

Deezer, el servicio de streaming más completo y diverso del mundo, descubrió luego de basarse en las preferencias de sus usuarios que se encuentran entre los 15 y 50 años en Latinoamérica, las canciones más escuchadas entre estas generaciones.



Sin duda alguna, el año 2017 se ha visto influenciado por un género en especial que abarca hoy en día la mayoría de las edades. El reggaetón ha logrado traspasar por medio de diferentes artistas una barrera que podría creerse existía entre generaciones. Pero en este momento, y a pesar de que cada una de estas (Z de 15 a 24 años, Y de 25 a 34 años y X de 35 a 50 años) ha vivido eventos socioculturales muy diferentes, en cuanto a música todos comparten el mismo gusto por este ritmo.

Canciones como “Felices los 4”, “Me llamas”, “Otra vez” y “Reggaetón lento”, aparecen en el ranking dividido según las edades.



José Baquero, editor musical de Deezer para la Región Andina y Cono Sur asegura que “en los últimos dos años las reproducciones de música latina en el mundo han crecido un 176 por ciento y, a pesar de que hay otros géneros muy importantes en Latinoamérica -como el rock, la cumbia, el vallenato, el pop o lo alternativo- el sonido urbano es el mayor protagonista hoy en día. Artistas como J Balvin y Maluma, son dos de los grandes referentes de este movimiento que, además, lideran los listados en muchos de los países de nuestra región con canciones como "Mi Gente" y "Felices los 4". Sin lugar a dudas, el pop está mutando y el sonido urbano está calando cada vez con más fuerza”.

Esta forma de consumo musical, ha permitido analizar de diferentes maneras las listas de reproducciones de los usuarios para seguir ofreciendo según los resultados, las canciones más sonadas enfocadas en cada uno de los perfiles registrados.

Conozca la lista top de generaciones 2017 Latinoamérica:

Enero a septiembre (2017) de 18 a 24 años:

1. Shape Of You - Ed Sheeran

2. Felices Los 4 – Maluma.

3. Escápate Conmigo - Wisin Ft. Ozuna.

4. Reggaetón Lento - CNCO

5. Una Lady Como Tu - Manuel Turizo

6. Otra vez - Zion & Lennox ft. J Balvin.

7. Ahora Dice - Chris Jeday ft. J Balvin.

8. Sola - Anuel AA ft. J Balvin, Daddy Yankee, Farruko, Zion y Lennox.

9. Sigo Extrañándote - J Balvin.

Enero a septiembre (2017) de 25 a 34 años:

1. Reggaetón Lento - CNCO.

2. Otra Vez - Zion & Lennox ft. J Balvin.

3. Shape Of You - Ed Sheeran.

4. Una Lady Como Tu - Manuel Turizo.

5. Felices los 4 – Maluma.

6. Escápate Conmigo - Wisin Ft. Ozuna.

7. Vente Pa’ Ca - Ricky Martin ft. Maluma.

8. Sigo Extrañándote- J Balvin.

9. Me Llamas - Piso 21.

10. El Amante - Nicky Jam.