Funcionarios estarían extorsionando a venteros informales en Medellín

Esta semana el concejal Bernardo Alejandro Guerra denunció que funcionarios de la Subsecretaría de Espacio Público, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad, cobraban a vendedores informales por adjudicarles permisos de ventas por un año.



Estos permisos eran inicialmente negados cuando se hacía la solicitud oficial, pero después personas contactaban a los comerciantes y, a cambio de tramitar el permiso, les exigían pagos que oscilaban entre 5 y 20 millones de pesos, según lo dio a conocer Guerra con pruebas adjuntadas por una mujer que denunció esta situación.



La denunciante, una comerciante de frutas de la comuna 7 (Robledo), entregó chats de WhatsApp y recibos de pagos que se habrían hecho a cambio del permiso para tener su puesto de venta.

En estos mensajes de Whatsapp puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente:



"Le voy a contar algo, permisos no se están dando desde hace 60 meses [...] por ser un caso especial en E. P. (Espacio Público) están cobrando de 4 a 7 millones con rosca por un permiso. Por eso quiero ser muy claro con usted, si a mí me dan 5 millones, yo doy el permiso en 5 días".



Ante esto, la Personería de Medellín comenzó a recolectar el material probatorio para aclarar las presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos a comerciantes informales.



“Nos entregaron cierta información de una ciudadana, que presentó como evidencia el acto administrativo inicial por el cual se le niega el permiso y posteriormente llegan unas conversaciones por WhatsApp en las cuales se podía evidenciar que se está haciendo una solicitud de dinero frente al tema de la solicitud de su licencias”, informó el Personero, Guillermo Durán Uribe.



El permiso fue solicitado el primero de noviembre del 2016 y negado por la Subsecretaría el 24 de ese mes.



En tanto, los mensajes de WhatsApp que la denunciante adjuntó tienen fecha del 18 de febrero del 2017.



La Personería espera tener resultados significativos de la investigación hacia la otra semana.



Sobre el tema, el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, dijo que estas irregularidades solo estarían sucediendo en un sitio de la ciudad, y que por el momento solo hay un funcionario implicado.



El Secretario también expresó que la Fiscalía ya recibió la denuncia respectiva y que todos los hechos son materia de investigación, por lo que no pueden dar más detalles sobre el caso. “Lo que queremos es que sean las autoridades competentes las que hagan la indagación”, concluyó.

Plan anticorrupción

El pasado miércoles, la Personería presentó en el Concejo de la ciudad su plan anticorrupción precisamente para luchar contra casos como este.



El objetivo principal es dejar de actuar solo reactivamente ante situaciones de corrupción y comenzar a prevenirlas. “Es un nuevo modelo preventivo para evitar o tratar de prevenir el daño, más que sancionar a funcionarios públicos”, dijo el Personero.



Sucedía en otra Secretaría

La Personería de la ciudad informó que además de este caso de presunta corrupción en la Subsecretaría de Espacio Público, investigan también el caso de tres funcionarios de la Secretaría de Movilidad de la ciudad capturados el primero de marzo por la Fiscalía.



Se trata de un agente y dos inspectores de tránsito, detenidos por el ente acusador por presuntamente tener relación con delitos de corrupción en la Secretaría, un investigación que la Fiscalía adelanta desde hace varios meses.



Por ser presuntos participantes de estos delitos, el ente acusador también capturó a un grupo de tramitadores particulares, que ofrecían servicios en los alrededores de la Secretaría.





