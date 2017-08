Powerball en $430 millones de dólares con grandes ventas en Colombia

Si no ganó el sorteo por $393 millones de dólares en el Mega Millones el pasado viernes, un gran premio por $430 millones de dólares aún está disponible adquiriendo su boleto a través de theLotter.com, el sitio web de mensajería que ofrece tiquetes de más de 50 loterías de todo el mundo y a través del cual miles de colombianos están pagando por participar.

Comprar por internet paga

Desde hace dos semanas se rumora que una panameña quien nunca en su vida ha pisado suelo norteamericano ganó 30 millones de dólares en la lotería de La Florida usando el servicio courier de theLotter.com, pero el sitio aún no ha publicado oficialmente la noticia. Aunque la ganadora ya fue notificada y está lista para viajar a Estados Unidos a reclamar el tiquete ganador esta semana, el sitio web no publica los ganadores hasta que la lotería oficial haya hecho entrega legal del premio.

¿Cómo se entrega el dinero del premio en Estados Unidos?

Al momento de reclamar el premio, el ganador debe elegir entre llevarse el total ganado pagando una gran suma en impuestos, o recibir millonarios pagos anuales durante 25 años para así tributar mucho menos. En el caso del iraquí de Bagdad que ganó 6 millones de dólares a través de theLotter.com hace unos meses, su elección fue abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos y solicitar pagos anuales por $250 mil dólares a esa cuenta, de esta manera recibirá una mayor cantidad de dinero a largo plazo y evitará lidiar con un gran monto de dinero en Iraq.



Cabe aclarar que theLotter.com no interviene en la entrega del premio, únicamente presta el servicio de mensajería llevando al ganador al lugar donde el boleto afortunado ha sido comprado y ofreciendo al usuario los servicio gratuitos de un abogado que lo asesora al momento de reclamar el premio en la sucursal oficial de la lotería.

¿Cómo es posible que una lotería entregue un premio tan grande?

Desde el 10 de junio el Powerball se ha ido acumulando hasta sobrepasar los $400 millones y encaminándose a sumas que pueden llegar a los $1.300 millones de dólares en el próximo sorteo, una cantidad que aunque suena exagerada, no es la mayor alcanzada por esta lotería pues hace dos años, llegó a $1.600 millones de dólares. En esa ocasión, hubo tantos compradores de boletos, que tres personas resultaron ganadoras repartiéndose el premio.



A diferencia del Baloto que aumenta el valor del premio en una suma específica cada sorteo, las loterías americanas pueden entregar premios exorbitantes pues su reglamentación no define topes en las cantidades que pueden acumular y la cuantía de los premios son determinados por la cantidad de usuarios que compran boletos entre sorteo y sorteo, es decir, que cuantos más compradores haya, más se incrementa el valor de los premios. Por ello de un sorteo a otro los premios se incrementan en cientos de millones de dólares.

¿Qué gana theLotter.com con su servicio de mensajería?

theLotter.com hace énfasis en que no realiza ningún sorteo ni paga los premios de su bolsillo, tampoco cobra ninguna comisión sobre los premios ganados por sus usuarios. Su modelo de negocio está basado en prestar el servicio de mensajería y cobrar una comisión por ello, esta comisión es pagada por el usuario al momento de adquirir el tiquete.



Es decir, que si por ejemplo un boleto oficial de lotería vale $10 dólares en Estados Unidos, theLotter.com venderá el boleto en aproximadamente $15 dólares, cobrando una comisión de $5 dólares por la compra y escaneo del tiquete para que el usuario, después de realizar la transacción, vea una copia del recibo y la tenga como garantía en caso de ser ganador.



A esto hay que agregar que las reglas de las loterías norteamericanas no prohíben a un extranjero ganar la lotería, y que theLotter.com ha sido certificado por el estado de Oregón en Estados Unidos para comprar y procesar los tiquetes adquiridos por usuarios de todo el mundo a través de internet.



"No hay discusión, los colombianos aman comprar boletos de lotería, y aunque el valor de los tiquetes en Estados Unidos es mayor a lo que la gente está acostumbrada a pagar por un tiquete del Baloto, los enormes premios llaman su atención y por esto las ventas para el Powerball están desbordadas en Colombia", afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega, "a este paso, no sería de extrañar que el próximo ganador del Powerball esté en algún lugar del país, nada nos alegraría más que tener a un colombiano en nuestro portafolio de ganadores" concluye Guillén.