‘Popeye’ y sus polémicas: las veces en las que ha dado de qué hablar

Casi cuatro años después de salir de la cárcel John Jairo Velásquez sigue dando de qué hablar. En días pasados se conoció un vídeo en el que ‘Popeye’ promociona a Carboneras, en el sur de España, como destino turístico.



Pascual Díaz, concejal de turismo de Carboneras, pidió disculpas en entrevista con la 'W Radio' por haber publicado en sus redes sociales el video en el que Popeye invita al turismo en este municipio. Afirmó que desconocía quién era y su relación con Pablo Escobar.

Esta no ha sido la primera vez que Popeye aparece en la opinión pública, pues desde agosto del 2014 que quedó en libertad ha desatado varias polémicas.



Una de ellas fue cuando anunció su candidatura al Senado de la República. Velásquez pretendía aspirar a las elecciones del Congreso de este año aunque eso no fue posible. En Colombia no pueden ser congresistas las personas que hayan sido condenadas a cárcel a menos de que se trate de delitos políticos o culposos, lo cual no aplicaba para él.



Posteriormente, Velásquez fue encontrado en la fiesta de los 50 años de Juan Carlos Mesa alias ‘Tom’, quien fue capturado por narcotráfico.



Además apareció en un video junto con Julio Pérez, un comerciante de textiles que se hace llamar ‘El arcángel del dinero’ y que según dicen sus videos ha repartido más de 400 millones de pesos en Santander.

Hace un año, Popeye publicó una foto en la que aparece con la deportista Mariana Pajón. En redes sociales se armó toda una polémica, pues la foto estaba enmarcada en una controversia que se desató entre Pajón y Nairo Quintana respecto a la Federación Colombiana de Ciclismo. Voceros de la deportista dijeron que Pajón se molestó con la publicación.



Popeye además se volvió youtuber. En su canal tiene más de 668.000 suscriptores. Los contenidos de sus videos por lo general están relacionados con opiniones políticas y con homenajes a Pablo Escobar como este en el que riega cerveza sobre la tumba de Escobar.

En el 2017 con la visita del Papa Francisco hizo un tuit en el que afirmó que el pontífice estaba ‘loco’ y que “anda con engañadores y está engañando una multitud”.



En febrero de este año lanzó un polémico tuit: “Si el Comandante Carlos Castaño Gil no mata en 1990 a Carlos Pizarro Leongómez, Colombia hoy sería peor que Venezuela.

No tenemos memoria. Hoy Gustavo Petro lidera las encuestas. Compañero de Carlos Pizarro. Las encuestas son una farsa pero son muy peligrosas”.



Este mensaje fue interpretado como muchos como una incitación a atentar en contra del candidato presidencial Gustavo Petro.



