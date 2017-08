'Alta tensión' entre ingenieros y Alcaldía de Pereira por cable aéreo 

El ‘corto circuito’ entre la administración municipal de Pereira y los gremios de los ingenieros de la ciudad, por cuenta del proyecto del cable aéreo, está echando chispas.



Los reparos de los ingenieros a uno de los proyectos bandera del alcalde Juan Pablo Gallo vienen de tiempo atrás, pero las diferencias se agudizaron después de una reunión abierta que organizó la alcaldía y el gerente del proyecto, Juan Guillermo Ángel, a la que fueron invitados los ingenieros, el miércoles pasado en el teatro Santiago Londoño Londoño.



EL TIEMPO conoció versiones según las cuales, el alcalde llegó a la reunión con un nutrido grupo de personas, “con un comité de aplausos” y así lo ratificó ayer un ingeniero que pidió omitir su nombre. “Eso parecía un consejo comunitario de los que hacía un expresidente de la República”, aseveró el ingeniero, quien no esperó el final de la reunión y se fue.



Y es que a la reunión asistieron cerca de 400 personas y por esta razón, y por el lugar escogido, un gran auditorio -tiene un aforo toral para más de mil personas- no se generó un diálogo entre el alcalde y los ingenieros. De eso se quejaron también ellos.

“¡Pero es que a los ingenieros que se han quejado los invitamos a varias reuniones y no fueron!”, dijo Ángel.



Y replicó que si el alcalde tuvo “comité de aplausos”, los ingenieros también, y, además, hubo un grupo de personas de la comuna Villa Santana, donde se tiene previsto que esté ubicada una de las estaciones del cable.



La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), capítulo Risaralda, y la Asociación de Ingenieros de Risaralda (AIR)han dicho que ven en el proyecto varias falencias.



En una carta enviada el 4 de este mes al alcalde Gallo, el presidente de Aciem, Luis Fernando Sanz, y Enrique Castrillón, como representante de la “Comisión AIR Cable”, le enviaron un estudio que elaboraron con base en la información publicada en los prepliegos de la licitación del proyecto.



El estudio abordó temas técnicos, legales en cuanto al transporte de pasajeros y sociales y en resumen, raja al proyecto en esos aspectos. Incluso, le proponen a la Alcaldía suspender el proceso contractual y de diseño del proyecto hasta tanto estén definidos los aspectos legales del modo cable al SITP-Amco”, esto es al sistema integrado de transporte público del Área Metropolitana Centro Occiden te.



Ángel dijo que si los ingenieros tuvieran razón en uno de sus argumentos les daría la razón, pero no es así y los invitó a reunirse nuevamente.



Pero de las críticas que los gremios de ingeniería le han hecho al proyecto, lo que más le duele al gerente de este y a la Alcaldía es que afirmen que este se hizo con base en Google Maps. Ángel remarcó que el proyecto cuenta con todos y cada uno de los estudios que un proyecto de su envergadura demanda. “¡Como vamos a sacar una licitación (en los próximos días) de un proyecto sin todos los estudios, eso sería un delito”, aseveró.