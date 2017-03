En Quinchía (Risaralda) tampoco quieren a la Anglogold Ashanti

No solamente en Cajamarca (Tolima), donde el domingo pasado sus habitantes se pronunciaron a favor en una consulta popular, quieren sacar a la compañía minera Anglogold Ashanti. En Quinchía, Risaralda, también hay un movimiento para que se vaya.

No solamente en Cajamarca (Tolima), donde el domingo pasado sus habitantes se pronunciaron a favor en una consulta popular, quieren sacar a la compañía minera Anglogold Ashanti. En Quinchía, Risaralda, también hay un movimiento para que se vaya.



Y como sucede en la población tolimense, quienes están buscando que se le retiren los títulos mineros a la mencionada firma alegan que lo que está en juego es el agua.

Movimientos similares, pero contra otras compañías mineras, también se están dando en otros dos municipios del Eje Cafetero: Marmato (Caldas) y Pijao (Quindío).



La Anglogold es una de las tantas compañías que han llegado a realizar exploración y explotación mineras al denominado ‘Cinturón de Oro’ de la cordillera Central de Colombia, del cual hacen parte el suroeste antioqueño, el Eje Cafetero y el Tolima. En la zona cafetera central, la Anglogold Ashanti puso sus ojos en Quinchía.



Jesús Guevara, representante legal de la Asociación de Acueductos Rurales de Quinchía, aseveró que en el 87 por ciento del territorio del municipio se han otorgado títulos mineros. Es decir, que prácticamente la totalidad del pueblo, de cerca de 33 mil habitantes, sería objeto de una minería a gran escala.



“Esencialmente, nos preocupan los recursos hídricos. La Anglogold habla de realizar 2 mil perforaciones en los cuatro corregimientos del municipio, lo que traería graves consecuencias a los acueductos rurales”, le contó a EL TIEMPO Guevara.

Guevara ve “factible” la realización de una consulta popular como la de Cajamarca y ese es el proceso que empujan algunos sectores desde hace varios años.



De hecho, las comunidades indígenas que habitan la población ya dieron el paso anterior a preguntarle a los pobladores, la consulta previa.



El alcalde de Quinchía, Jorge Alberto Uribe, a quien el representante legal de la asociación de acueductos acusa de favorecer a la Anglogold, afirmó que está de acuerdo con que se realice la consulta popular, pero advirtió que “esta es una decisión política que puede tener implicaciones sobre el Concejo y el propio alcalde, y por eso ya hicimos las respectivas averiguaciones y nos hemos asesorado de varias administraciones, como la de Cajamarca”.



El alcalde agregó que se debe tener en cuenta lo que dijo el ministro de Minas, Germán Arce, acerca de que los resultados de una consulta popular “no permiten alterar las normas vigentes para el otorgamiento de licencias de exploración y explotación”.



El director de la Carder, Leandro Jaramillo, le dijo a otro medio de comunicación que no se ha otorgado ningún permiso para una explotación minera a gran escala en Quinchía, aunque hay cuatro solicitudes.



No obstante, Guevara aseveró que en la vereda Miraflores “ellos (la compañía minera) han comprado mucha tierra donde hay mucha agua”. La Anglogold ha dicho que no tiene ningún título minero en Miraflores y que -por ahora- no adelanta ningún trabajo de minería en Quinchía.