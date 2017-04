Plantean a Mintransporte soluciones a la crisis del Puerto 

26 de abril 2017 , 11:13 a.m.

En total son tres las peticiones fundamentales para el futuro portuario del Atlántico definidas en la reunión para consolidar el Plan Estratégico Portuario del Departamento, las que este miércoles presentará el gobernador Eduardo Verano De la Rosa al ministro de Transportes, Jorge Eduardo Rojas Giraldo,



En la visita a Bogotá, el mandatario departamental tiene como prioridad reiterarle al Ministro la importancia de una solución definitiva en el canal de acceso al Puerto de la capital del Atlántico, especialmente en el sector de Bocas de Ceniza, donde hay un promontorio (elevación del terreno o punta rocosa que avanza en el mar) que es el que ha causado las dificultades en las últimas semanas.

“Existe la posibilidad de que este problema se soluciones con la extensión de los tajamares, pero son análisis que deben hacerse de una forma estructurada para no cometer errores, por ahora, la draga aliviará el problema, pero mientras no se tomen decisiones de fondo padeceremos por esto”, explicó Verano.



Lo segundo que expondrá es la posibilidad de que se haga un estudio que permita analizar la dinámica oceánica y de una vez por todas se tomen los correctivos a futuro.



“Está en juego la competitividad de nuestro Puerto y por ende de nuestra economía, por eso, estamos todos unidos: gremios, empresarios portuarios, la Gobernación, la Alcaldía y la academia para encontrar una solución concreta y no paños de agua tibia”, indicó el Gobernador del Atlántico.

Salvavidas a contrato

La tercera petición que Verano le hará a Rojas Giraldo tiene que ver con que se recupere el contrato de navegabilidad del río Magdalena que hasta hace unas semanas estuvo en manos del Consorcio Navelena, pero que fue caducado ante la imposibilidad de presentar el cierre financiero del proyecto.



“La navegabilidad del río es vital para nuestras aspiraciones, estamos construyendo un puente sobre el Magdalena que nos permite el paso de embarcaciones, por eso, necesitamos que sea navegable desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta Bocas de Ceniza”, anotó.



Para Verano la navegabilidad del río Magdalena se complementa con el proyecto del Superpuerto: dos iniciativas que van de la mano y que, según su visión, harán de Barranquilla y el Atlántico el Puerto de mayor competitividad en Colombia.

“Las embarcaciones no pueden entrar de forma recta al canal: deben hacer un giro y cuando hay viento y gran oleaje es complicado. Todo eso lo queremos analizar con el Ministro”, dijo.