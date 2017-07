Piden tiempo para recoger firmas en revocatoria de mandato en Quindío

Aunque el objetivo del comité ‘Dignidad para el Quindío’ era recolectar 38.040 firmas para revocar el mandato del gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, ayer entregó 30.950 firmas a la Registraduría en el norte de Armenia.



Sin embargo, el comité solicitó una prórroga por caso fortuito o fuerza mayor, debido a que hace unos meses, en pleno proceso de recolección de firmas, falleció Edilberto Rojas, uno de los líderes de la iniciativa.



Además, “argumentamos que la Gobernación usó al canal Telecafé para desprestigiarnos y sin derecho a que nos defendiéramos”, dijo Carlos Arturo López, líder del proceso de revocatoria.



Y contó que las firmas entregadas ayer serán revisadas en Bogotá y que esperan la pronta respuesta de la Registraduría para continuar recolectando más. “La ciudadanía está indignada por el trato vulgar que usa el gobernador para referirse a las personas que criticamos su labor”.



Aseguró que el sábado recogieron más de 400 firmas en menos de 5 horas en el municipio de Génova. "La gente está inconforme porque no ha visto las obras y lo que prometió, de los famosos Carpaz (Centros Agrícolas Rurales para la Paz) eso no fue aprobado en Bogotá, mentira tras mentira”.



López, además le pidió al gobernador que aclaré la situación del contrato de alimentación para los hospitales "que le adjudicó por 16 mil millones de pesos al padre Darío Osorio, su mano derecha, eso es conflicto de intereses. La famosa urna de cristal nunca se implementó aquí como él había dicho”.



Por su parte, el mandatario Osorio señaló hace unos meses que "(López) hace una oposición irracional. Si el pueblo me puso aquí es el único que puede sacarme, pero tiene más corriente un inodoro de hoyo que lo que tiene este pobre muchacho como para decir que va a lograr una cosa de esas”.



Estas declaraciones causaron polémica y López le dijo a este medio que “Osorio todavía no se ha disculpado por las palabras vulgares que usó, eso no le queda bien y menos a él que dice ser tan preparado. Ahí se ve la soberbia que tiene”.



Cabe recordar que Carlos Arturo López es vocero del movimiento Dignidad Agropecuaria en Quindío y excandidato por el partido Centro Democrático a la Asamblea departamental. Además apoyó al mandatario Osorio en su campaña a la Gobernación del departamento.



ARMENIA