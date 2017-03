Solicitan más recursos para mantenimiento y reparaciones de colegios

Para mejorar los ambientes escolares, la Secretaría de Educación puso en marcha desde febrero la intervención de 62 instituciones educativas (I. E.) y 19 jardines infantiles, con una inversión de 13.000 millones de pesos.



Aunque la idea es mejorar los daños en baterías de baños, sistemas eléctricos, techos, paredes, pisos, laboratorios, restaurantes escolares, entre otros, los recursos no serán suficientes, debido a la gran cantidad de sedes educativas que necesitan intervenciones. Así lo hicieron saber los concejales de Medellín, quienes expresaron su preocupación frente al tema.

Y es que Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, informó que hay 420 sedes educativas a las cuales hay que hacerles algún plan de mejoramiento en la infraestructura.



El 35 por ciento de ellas requiere las medidas más urgentes, muchas fueron construidas en los años 60 o 70 y no han tenido mantenimientos preventivos ni correctivos. “Solo para poder intervenir ese 35 por ciento, necesitaríamos unos 51.000 millones de pesos”, sostuvo el funcionario.



Sobre la situación, el concejal Fabio Humberto Rivera expresó preocupación por los pocos recursos destinados a solucionar los problemas estructurales de las instituciones educativas y añadió que sería necesario hacer inversiones anuales de 50.000 o 60.000 millones de pesos, para lograr resultados efectivos en aspectos como construcciones nuevas, reposición de plantas físicas antiguas y ampliación de aulas para poder desarrollar la jornada única.



“La infraestructura sí se necesita para la calidad. Cómo no se van a necesitar ambientes escolares adecuados y seguros, con cumplimiento de las normas sanitarias, que amañen el joven, que lo inviten a estudiar”, manifestó el corporado.



Por su lado, Juan Ignacio Gallo, rector de la Institución Educativa República de Venezuela (comuna 16, Belén), explicó que hace casi 30 años no se le hace mantenimiento al lugar.



“El colegio está ubicado en una vía por la que pasan buses y camiones y las ventanas no excluyen el ruido, lo que afecta mucho los oídos y el ambiente escolar para los estudiantes”, sostuvo el rector.

Oficialización de Instituciones Educativas

Uno de los logros que destacó el secretario de Educación es la adecuación que se les hizo a las 11 instituciones educativas que antes eran de cobertura y ya fueron oficializadas.



En este trabajo se hizo una inversión de más de 2.126 millones de pesos, en mantenimiento de cubiertas, redes eléctricas, mantenimiento de techos, canoas y las obras aún están en ejecución. “Es un gran logro del Municipio. 9.000 niños que estaban en cobertura, hoy están en el sistema oficial. Cuentan con restaurante escolar, programa de Media Técnica articulada con la educación superior y programa de bilingüismo”, anotó el funcionario.



Asimismo, explicó que en estos momentos están en etapa de diseños de la construcción de 152 aulas en seis instituciones educativas. En agosto u octubre próximos empezarían las construcciones, con las que se busca obtener 3.720 cupos adicionales en lugares donde la oferta es insuficiente.



La inversión es de más de 33.000 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento provienen del Ministerio de Educación.



Según el Plan de Desarrollo de la ciudad 2016-2019, se asignaron alrededor de 26.966 millones de pesos para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje. Los concejales pidieron que sean invertidos de la mejor manera y las obras se hagan con toda la rigurosidad técnica.

Preocupación por acreditación en la educación superior

Tras conocerse que el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia también cuentan con fallas en la infraestructura, la concejal Aura Marleny Arcila expresó su preocupación por la acreditación de las tres instituciones de educación superior del Municipio.



Cuestionó que no se ven medidas concretas para garantizar la reacreditación del ITM en el 2019 y seguir en la ruta de acreditación de las otras dos instituciones.



“El ITM cuenta con un déficit de casi 36.000 millones de pesos para antes de que termine este gobierno municipal, y esta situación pone en peligro la reacreditación institucional”, sostuvo la corporada.



Así mismo, dijo que es muy grave que el ITM no haya renovado la licencia de software académico. “¿En qué condiciones están los investigadores y estudiantes?”, se preguntó.



Por su parte, expresó que aunque el déficit presupuestal del Pascual Bravo es menor, la carencia de 60 profesores de tiempo completo, que equivalen a 5.000 millones de pesos anuales, pone en riesgo el proceso para lograr la acreditación institucional. En el caso del Colegio Mayor, el déficit presupuestal es de 10.000 millones de pesos, lo que también arriesga dicha acreditación.





