Pereira, más atractiva para hacer negocios

La ubicación de Pereira en el ‘top-10’ del fDI, escalafón que elabora The Financial Times, refleja que esta es una de las ciudades del continente americano en la que es más atractivo hacer negocios.



El fDi clasifica las ciudades y regiones del mundo en tres grupos de acuerdo con su tamaño de población (grande, mediana y pequeña), evalúa potencial económico, talento humano, relación costo-rendimiento, facilidad para los negocios y estrategia para la Inversión Extranjera Directa (IED).



Entre 75 ciudades de América, Pereira es la octava en mejor estrategia de promoción de inversiones y la novena en costo efectivo, es decir, donde es más eficiente realizar una inversión.



Para el presidente de la Cámara de Comercio de Pereira (CCP), Mauricio Vega Lemus, “la ubicación de la ciudad en ese ‘ranking’ es muy importante porque a la hora de un inversionista determinar el país y la ciudad donde quiere instalarse, esta es una de las publicaciones más consultadas”.



Cabe recordar que The Financial Times es uno de los principales diarios económicos del mundo.



Vega agregó que “lo destacable, por un lado, es que ellos vean que la estrategia de promoción e inversión (de Pereira) es la octava mejor, y que para hacer negocios seamos la novena ciudad”.



La promoción de Pereira se hace a través de Invest In Pereira, a la que este año se le destinaron 600 millones de pesos. Esta agencia de promoción es respaldada con recursos por la Alcaldía de Pereira y la Cámara de Comercio.



Para participar en la medición del fDi hay que postular las ciudades. Pereira ya ha sido candidatizada, pero es la primera vez que se ubica entre las primeras diez. Fue postulada en la categoría de ciudades medianas y el presidente de la CCP aclaró que para participar en la medición no se pagó un solo peso.



Carolina González Salazar, gerente de Invest In Pereira, destacó que una de las razones por las que esta ciudad apareció en los primeros lugares del escalafón es que generar un empleo directo en esta tiene un costo de 220 mil pesos, uno de los más bajos en todo el país. Para obtener ese costo los nuevos inversionistas le informan a Invest In Pereira cuántos empleos y a qué costo los generaron en un año y esos empleos se dividen por la inversión que hacen la Alcaldía y la CCP.



En los seis años de operación de Invest In Pereira se han generado cerca de 12 mil nuevos empleos.



Por su parte, el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, señaló que la ubicación de la ciudad se enmarca en otros buenos resultados como “la quinta ciudad (de las 13 que mide el Dane (Departamento nacional de estadística) en generación de empleo; segundos en menor pobreza extrema, solo superados por Bucaramanga, y la segunda ciudad más equitativa”, entre otros.



Tras estos resultados, el anhelo del alcalde y el presidente de la CCP es que la ciudad figure en el primer lugar del Doing Business, una medición de las regulaciones para hacer negocios, que Manizales ha liderado en años recientes.​