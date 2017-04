Zozobra por amenazas de ‘gaitanistas’ en redes sociales

La masiva circulación de un panfleto por redes sociales, en el que un supuesto grupo armado ilegal advierte sobre una aparente limpieza social, llevó a las autoridades del Meta a pedir a las comunidades que no lo multipliquen para no generar zozobra.

Aunque la Policía del Meta no subestima su origen, la veracidad del contenido del panfleto no ha sido confirmada. Este no solo ha circulado en el Meta, sino en otras regiones del país como Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Huila y Tolima. El panfleto aparece encabezado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), movimiento que tuvo origen en el Urabá y que está asociado a la banda criminal del ‘clan del Golfo’ o ‘los Úsuga’, considerada la más grande del país, con presencia en 20 de los 32 departamentos.



En parte del contenido se intimida a ladrones y consumidores de estupefacientes y amenaza a los que estén en las calles después de las 9 de la noche. No obstante, el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo Mancera, informó que con la Policía y la Fiscalía están trabajando en evaluar la veracidad del panfleto.



“Unos días aparece en un municipio y después en otro. Lo que quieren es asustar a la gente, han aparecido en varias ciudades del país”, dijo Mancera.

El coronel Nicolás Zapata, comandante de la Policía del Meta, informó que el panfleto está circulando desde hace un mes, pero que en la última semana se ha multiplicado por redes.



El coronel Zapata recordó que en febrero, cuando se intensificó la circulación por redes sociales de un panfleto similar, particularmente en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López (Meta), las investigaciones facilitaron la captura de tres personas, entre ellos alias Tribilín, responsable de extorsiones de la banda ‘libertadores del Vichada’ o ‘Puntilleros’ en esa región.



VILLAVICENCIO