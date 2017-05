Revelan 18 nuevas zonas con potencial minero en el país

Cartagena. En el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería se reveló que el país tiene 18 nuevas zonas para desarrollar la minería.

Lo anterior incluye exploración y producción de oro, cobre, fosfato y uranio, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), señaló: “Ya hay mayor información geológica y cartográfica para fortalecer la operación minera en el país”, y precisó que el potencial ya está demostrado y que ahora el reto es traer nueva inversión.



Con ese fin, la información recopilada ya fue entregada al Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, y ahora está siendo organizada para su promoción en los próximos meses, en el país y el exterior.



“Por orden del Gobierno Nacional, aún no se está dando la localización exacta de estas 18 nuevas zonas prospectivas para no crear expectativa, así mismo para evitar que en estas áreas se propague la minería ilegal o informal”, explicó Gloria Prieto, directora técnica de recursos minerales del SGC.



Después del 2012, la entidad para estudios geológicos recibió del Sistema General de Regalías (SGR) un 2 por ciento de recursos, que fueron invertidos en estudios e investigaciones geocientíficas para el seguimiento minero en varias zonas colombianas.



Así, con procedimientos geofísicos, lo más difícil de adquirir por sus costos y que, además, no había los suficientes recursos en el presupuesto para adelantar este tipo de estudios científicos del subsuelo, se desarrolló un primer análisis sobre no menos de 100 blancos de exploración.



Para darles más precisión a posibles yacimientos de los minerales antes citados, se acudió a la técnica de la geoquímica en donde se hallaron 30 puntos de interés en la zona central del país y otros 20 puntos en la zona oriental.



“Esta información es importante para el sector minero, ya que además de fortalecer la competitividad del país en esta industria, despeja el panorama para que llegue nueva inversión para ampliar su producción”, señaló Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería.



Agrega la funcionaria que con estas nuevas áreas se ayuda a planear mejor el sector para promocionar el potencial geológico de manera más estratégica. “El inversionista lo primero que entra a analizar es que existan reservas de minerales geológicamente comprobadas”, concluye Habib.



