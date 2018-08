En Pereira ya 'rueda' el sistema de bicicletas públicas

Desde ayer Pereira se unió a las ciudades donde existe un sistema de bicicletas públicas en Colombia y en el mundo.

El sistema Megabici comenzó a rodar con cuatro estaciones, donde los ciudadanos, por espacio de una hora, podrán usar más de cien bicicletas en la zona centro de la ciudad.



Para el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, este es apenas el inicio de una estrategia que busca que los habitantes de la ciudad migren cada día más en sus desplazamientos a medios de transporte amigables con el medio ambiente, como la ‘bici’ que es cero emisiones.



El sistema Megabici de Pereira será operado por la misma empresa que tiene a cargo el sistema de bicicletas públicas de Manizales y que fue la ganadora de la licitación que abrió la actual administración municipal.



El sistema funciona de la siguiente manera: el ciudadano se acerca a una de las estaciones, ubicadas en los parques Olaya, El Lago, La Libertad y la plaza de Bolívar, ubicadas en la zona céntrica de la ciudad. Con la presentación de una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una factura de servicios públicos, que permite corroborar que vive en la ciudad, se le prestará, de manera gratuita, la bicicleta durante una hora. La bici puede ser devuelta en la misma estación o en otra de las tres, y el préstamo se puede renovar varias veces al día.



Tras salir de la estación, los biciusuarios pueden tomar las calles o las ciclobandas que hay en el centro de la ciudad. En Pereira hay 14 kilómetros de vías exclusivas para bicicletas y la meta de esta administración en duplicar ese número antes de finalizar.



Inicialmente, las bicicletas se podrán usar en el centro de la ciudad, pero el alcalde quiere llevar el sistema al barrio Cuba y la Universidad Tecnológica de Pereira. El sistema funciona de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes.



A futuro las bicicletas públicas se integrarán al sistema masivo de transporte Megabús y al Megacable, el cable aéreo, que está en construcción. De esta manera se conseguirá un sistema de transporte integrado e intermodal.



“El 40 por ciento de los pereiranos viene una vez a la semana al centro de la ciudad. Queremos que las bicicletas cumplan lo que se denomina la última milla, que las personas se bajen del Megabús y lleguen a su destino a través de un medio de propulsión humana como la bici”, explicó Gallo.



Las bicicletas son seguras ya que por el material en que están fabricadas y los elementos que las componen -son pesadas- solo dan una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora, lo que minimiza el riesgo de accidentes por exceso de velocidad.



Las estaciones de los parques El Lago y Olaya tienen una dificultad arquitectónica: no están construidas al nivel del piso y carecen de una rampa para bajar las ‘bicis’.



El alcalde se comprometió a revisar el tema, pero este medio supo que ese diseño fue el que se aprobó. Ahora le corresponde al Instituto de Movilidad, que hizo la interventoría del contrato, buscar una solución.



Al respecto la concejala Carolina Giraldo comentó que está de acuerdo con las iniciativas para que Pereira tenga mejor movilidad sostenible, “sin embargo creemos que es prematura la inauguración (del sistema de bicicletas públicas): las casetas carecen de accesibilidad. En el (parque) El Lago no se sabe cómo va a pasar la bicicleta de la caseta al andén. Es necesario que haya caminos bien hechos y rampas para lograr una mejor accesibilidad de la caseta al andén.



Algo parecido -agregó Giraldo- ocurre en el parque Olaya, y en la plaza de Bolívar quisiéramos que cualquier cosa que se ponga tenga relación con el entorno, que es patrimonio de la ciudad. Esa caseta como está hoy, afea y no tiene contenido patrimonial”.