Revocatoria del alcalde Miguel Antonio Caro divide a Cumaral

Divididos están los ciudadanos del municipio de Cumaral (Meta) en torno a la revocatoria del alcalde Miguel Antonio Caro Blanco, que se cumplirá este domingo en el municipio del Meta.

Políticamente, en el municipios hay cuatro concejales que apoyan la revocatoria, mientras que siete no están de acuerdo. Además, se conformaron cuatro movimientos que promueven votar sí, uno por el no y 16 por la abstención para que no se alcance el umbral de sufragios necesarios que impidan la salida del mandatario.



El alcalde rompió su silencio este viernes y salió en defensa de su gestión señalando que “la revocatoria se volvió un mecanismo de fraude a la democracia, un raponazo político, retaliación al alcalde de turno y plataforma para lo que se van a lanzar en las próximas elecciones, y eso le hace mucho daño a la comunidad”.



Señaló que en este momento tiene 50.000 millones de pesos en gestión para Cumaral, pese a la recesión económica representados en el proyecto de vivienda Aldea Boquemonte, la construcción de un megacolegio para hacer la jornada única, la nueva báscula ganadera, la construcción de la plaza cívica y la nueva villa olímpica.



A lo señalado por el concejal Arnulfo Cárdenas Leal, uno de los promotores de la revocatoria, en el sentido de que se tienen los lotes pero no los recursos para ejecutar los proyectos, Caro expresó: “Alcalde que tenga lotes con servicios le arrancan la mano para cualquier proyecto y nosotros compramos un lote de nueve hectáreas, donde quedarán el megacolegio y el proyecto para 400 viviendas, además, la gobernadora nos va a acompañar con la construcción de la institución”.



También le cuestionan por no aprobar unas licencias afectando el sector de la construcción. Al respecto, el mandatario expresó que uno de los principales promotores de la revocatoria presentó una solicitud de aprobación para cien viviendas en una zona inundable como lo establece el esquema de ordenamiento territorial del municipio. “Yo le dije al señor, prefiero revocado que en la cárcel, así ese señor me haga chantaje con la revocatoria”, dijo.

Otra crítica que le hacen es afectar a los comerciantes por establecer horario al consumo de cerveza y no permitir las sillas y mesas en los andenes, a lo que respondió: “Eso produce hilaridad, el nuevo Código de Policía es una bendición y yo tengo que hacer cumplirlo, así como el espacio público para los niños y para los abuelos, y que no haya borrachos en los andenes dando tremendos espectáculos”.



El delgado de la Registraduría Omar Guevara expresó que como el alcalde Caro Blanco fue elegido con 10.811 votos, se necesita pasar el umbral de 4.325 sufragios y el 50 por ciento de ellos por el sí, es decir 2.163 votos.



Para la revocatoría en la que pueden votar 16.000 ciudadanos, agregó Guevara, se van a instalar 23 mesas, 15 en el área urbana y 8 en cada uno de los corregimientos, se va a contar con el sistema de biometría y 20 funcionarios de la Registraduría van a estar acompañando el proceso de votación.



VILLAVICENCIO