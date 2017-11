En Villavicencio cayó un 21 por ciento la tasa de criminalidad

El Observatorio de Análisis de Convivencia y Seguridad (Oacys) de la Secretaría de Gobierno y Posconflicto del municipio presentó un balance favorable en las cifras del total de delitos cometidos en Villavicencio, durante el presente año.

Entre el primero de enero y el 31 de octubre del presente año se redujeron 21 por ciento los delitos con respecto al mismo período del 2016, señala el informe.



Además reveló que al analizarlos individualmente, doce de los catorce delitos clasificados como de alto impacto también disminuyeron, mientras que los otros dos (terrorismo y hurto a entidades financieras) se mantuvieron en el comparativo con cero eventos.



La extorsión y el hurto de automotores, motocicletas y al comercio fueron los delitos que más se redujeron en el período enero-octubre, al caer 30 por ciento cada uno. En el caso de la extorsión, se registraron 42 casos menos frente a los 140 del 2016.



Mientras tanto, el hurto de automotores disminuyó 18 casos frente a los 61 en los diez primeros meses del año pasado, el de motocicletas registró 129 casos menos y el hurto a comercio también 155 casos menos.

El informe del Oacys, cuyas cifras son producto del cruce de información entre la Policía, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Secretaría de Movilidad municipal; también reveló que los homicidios bajaron 25 por ciento, pasando de 115 eventos en 2016 a 86 en el presente año, es decir que se logró conservar 29 vidas de personas en la ciudad; mientras que en accidentes de tránsito también disminuyó 25 por ciento el registro de homicidios, al pasar de 53 a 40 la pérdida de vidas.



Con respecto a las lesiones personales –generadas especialmente por riñas– la cifra cayó 24 por ciento entre enero y octubre del 2017, con 630 casos menos que en el mismo lapso del año pasado.



Por su parte, delitos como el hurto a residencias (160 casos menos) y el abigeato o

robo de ganado (10 casos menos) disminuyeron 20 por ciento, las lesiones en accidentes de tránsito 33 por ciento (364 casos menos), el hurto a personas 12 por ciento (381 casos menos), mientras que en los mismo primeros diez meses no se tuvieron registros de secuestros.



Para el secretario de Gobierno y Posconflicto municipal, Alejandro Murcia Niño, los resultados son alentadores y demuestran el compromiso y la articulación en el trabajo del Gobierno local y las autoridades policiales y judiciales, permitiendo fortalecer la operatividad y los resultados favorables en las acciones contra la delincuencia en la ciudad.



“Es muy importante resaltar que con estrategias como las caravanas ‘Noches seguras y en paz’, que incluyen patrullajes en las áreas urbana y rural con la Policía y el Ejército; los Frentes de Seguridad en los que se trabaja de manera coordinada con las comunidades y las autoridades; las alarmas comunitarias en barrios, instaladas especialmente en sectores críticos de la ciudad; y las constantes reuniones en las que atendemos las inquietudes de las comunidades, hemos ido avanzando a pasos seguros en mejorar la seguridad”, sostuvo.



Finalmente, ratificó la determinación del Gobierno de fortalecer el trabajo de la mano con las autoridades policiales, militares y judiciales, y la comunidad. “La disminución de todos los delitos demuestra el compromiso y no vamos a parar, porque si seguimos unidos los delincuentes no van a tener espacio para afectarnos. Nuestro fin es mantener esa tendencia en las cifras, para que en lo que queda de este Gobierno”, agregó.





REDACCIÓN LLANO SIE7E DÍAS