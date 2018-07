Pastor destruyó con un martillo una imagen de la Virgen en Mompox

En Mompox, Bolívar se registró un increíble suceso, un pastor de una iglesia cristiana se ubicó en la plaza Simón Bolívar del municipio para destruir con un martillo una imagen de la Virgen.



En el video se escucha al hombre asegurar "así como será quebrada está muñeca, será quebrado Mompox porque pusieron su confianza en los ídolos que no tienen vida". Además de repetir, "esto no tiene vida, esto no tiene vida".



El hombre que daba una predica sobre idolatría, una vez dejó la imagen en pedazos comenzó a pisotear los restos mientras gritaba "esto no sirve, no sirve".



El hecho generó indignación en la comunidad momposina que celebraba con ceremonias, procesiones y cánticos la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen.

El video que circula en las redes sociales ya se ha vuelto viral y ha despertado todo tipo de opiniones.



Por su parte, el arzobispo de Cartagena, monseñor Jorge Enrique Jiménez, rechazó el acto e indicó que la justicia debe intervenir porque es una "violación" a los derechos de los católicos.



