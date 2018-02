Entregaron $1.500 millones a víctimas del conflicto en Caldas

27 de febrero 2018 , 06:15 a.m.

Más de 300 afectados por el conflicto interno armado se reunieron ayer en la Universidad de Caldas para recibir por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas las cartas de indemnización por los hechos que tuvieron que padecer.

En el acto, que se celebró en el Teatro 8 de Junio de la universidad desde las 8:30 a. m., hicieron presencia autoridades municipales, departamentales, representantes de la Unidad para las Víctimas, la Contraloría General de la Nación y, por supuesto, aquellos que se vieron directamente implicados por el conflicto en el departamento de Caldas.



De acuerdo con Hernando Hernández, representante de la Gobernación, el departamento tiene casi 1 millón de habitantes, de los cuales cerca de 100 mil declararon haber sufrido el conflicto.



Por tal motivo, aseveró el funcionario, cada día se debe trabajar para la no repetición, que de alguna manera ya se está dando, pues el departamento no cuenta con la presencia de los grupos al margen de la ley que tanto afectaron la zona rural.



Según Luis Eduardo Morales, coordinador para Caldas de la Unidad para las Víctimas, la suma de todas esas cartas de indemnización que fueron entregadas es de 1.500 millones de pesos y hace parte de los compromisos del Estado para reparar a los afectados por la violencia.



“El Estado es consciente de lo que tuvieron que padecer, por eso quisiéramos que esto no se vuelva a repetir, que nadie vuelva a sufrir algo parecido”, aseguró Morales.

Y agregó que la parte económica no es el único aspecto de la reparación. Aquí también hay temas como la restitución de tierras -que ya se adelanta en municipios como Samaná, Pensilvania y Salamina-, atención física y psicológica, la garantía de no repetición, entre otras.



Con este dinero, que puede ser reclamado en una entidad bancaria, los ciudadanos pueden hacer lo que consideren. Sin embargo, el llamado por parte del Gobierno Nacional es que hagan un buen uso de este y lo inviertan en vivienda, proyectos productivos o en educación.



Aunque quienes recibieron la indemnización aseguraron que es una forma de reconocimiento por lo que han tenido que enfrentar, algunos comentaron que nada es suficiente para una reparación completa, ya que abandonaron sus vidas y perdieron familiares y amigos.



Pese a esto, celebran la realidad política que vive el país actualmente y que cada vez serán menos personas las que se verán afectadas por el conflicto armado y que muchos de los desplazados podrán volver a sus hogares.



“Como dicen en mi casa la plata es buena en cualquier época, estuvimos esperando por varios años esa indemnización, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y hoy puedo estar tranquilo porque tengo con qué adquirir algunas máquinas que necesitaba en mí carpintería, agradezco a la Unidad por esta labor”, comentó uno de los beneficiarios de la jornada.



