Aumenta a nueve el número de víctimas de la masacre en El Tarra

Frederman Quintero, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Km 48, del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, se preparaba a participar por estos días de la Audiencia Popular Regional, un encuentro realizado cada cuatro años por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) para elegir a los miembros de su mesa directiva.

Este dirigente campesino, quien se desempeñaba en un cargo directivo de esta organización social, es una de las nueve víctimas fatales que dejó la masacre registrada este lunes, en plena luz del día y en un billar conocido como Villa Esperanza, de esta localidad, ubicada a 141 kilómetros de Cúcuta.

El saldo de esta arremetida es de dos muertes y dos heridos, entre los cuales hacen parte del proceso de paz con las Farc en transición, en calidad de exmilicianos

“Rechazamos esta acción en donde se vulneran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Exigimos el respeto por la población civil. El saldo de esta arremetida es de dos muertes y dos heridos, entre los cuales hacen parte del proceso de paz con las Farc en transición, en calidad de exmilicianos y todos acreditados por el Alto Comisionado para la Paz”, indicó Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas y Posconflicto de Norte de Santander.



Además de este líder social y de excombatientes de esta guerrilla desmovilizada, hay versiones extraoficiales señalando que entre los muertos se encuentran raspadores de hoja de coca, más conocidos como ‘raspachines’, quienes formaban parte de programas de sustitución de los cultivos ilícitos.

Frederman Quintero es la primera víctima que se logra identificar tras esta masacre. Él se desempeñaba como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Kilómetro 38. Foto: Cortesía de Ascamcat

De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en esta población limítrofe con Venezuela hay cerca de 3.683 hectáreas sembradas de coca.



El alcalde de El Tarra, José de Dios Toro, indicó que las labores para tratar de identificar a las víctimas de esta matanza continuarán una vez sean trasladados los cuerpos al municipio de Ocaña (Norte de Santander). A un centro asistencial de esta localidad también serán remitidos los heridos.

Entretanto, un grupo élite de la Policía Nacional, apoyado con un componente de inteligencia militar y Gaula, fue designado en las últimas horas para tratar de individualizar a los responsables de la arremetida y esclarecer los móviles de esta acción criminal, que revivió los peores años del paramilitarismo en esta zona de Norte de Santander.



La administración departamental ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información tendiente a determinar quiénes habrían ordenado este asalto armado, en el que habrían participado hombres fuertemente armados en un territorio donde el patrullaje de Ejército y Policía es constante.

Estos hechos, que sigue cobrando vidas de nuestros campesinas, nos hacen rememorar los difíciles años del paramilitarimos y nos llenan de profundo dolor

Desde hace cuatro meses, la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander, es el epicentro de una disputa a sangre y fuego entre la guerrilla del Eln y la disidencia del Epl, más conocido como 'Los Pelusos', por el control de las rutas del narcotráfico. En los días más aciagos de este conflicto, el fuego cruzado afectó a más de 145.000 personas, según reportes de la ONU.

Pelusos y Eln niegan su autoría en la masacre

Mediante un comunicado de prensa, que en la noche del lunes fue difundido entre la opinión pública, 'Los Pelusos' negaron su participación en este ataque armado, que dejó nueve personas muertas y dos heridas.

Pelusos dicen que no participaron en la masacre. Hasta el momento, no hay pistas de los responsables. Foto: Archivo particular

En la misiva, este grupo al margen de la ley, que delinque en este sector de la frontera con Venezuela, puntualizó que su accionar se aparta de este tipo de acometidas violentas y abre la posibilidad de que el Eln esté detrás de la matanza.



“Queremos aclararle a la comunidad del departamento que nuestra organización guerrillera no tiene nada que ver con ese atentado”, indicó el documento.



Sin embargo, en su cuenta en Twitter, el Eln también negó su autoría en este asesinato múltiple.



Por otro lado, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización social de la que formaba parte una de las víctimas de esta acción armada, lamentó la situación y pidió un trabajo de judicialización por parte de las autoridades para que esta no quede impune.



“Estos hechos, que siguen cobrando vidas de nuestros campesinas, no hacen rememorar los difíciles años del paramilitarismo y nos llenan de profundo dolor. A la vez nos llevan a exigir el esclarecimiento de la situación, con el fin de evitar el miedo y la zozobra”, afirmó Ascamcat en un reciente pronunciamiento.



CÚCUTA