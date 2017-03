Vía del Quindío, en veremos por falta de recursos

Aunque inicialmente se había proyectado que la doble calzada entre Armenia y el aeropuerto El Edén o club Campestre sería de 8 kilómetros, el Gobierno no cuenta con los recursos para que la obra alcance esa longitud.



El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, advirtió que “nos dimos cuenta que la doble calzada solo tiene recursos para 5 kilómetros por la compra de predios y faltan 3 kilómetros. Imposible que no vayamos a ser capaces de hacer esta obra”.



Esta doble calzada inicia en la glorieta Malibú, al sur de Armenia y llega hasta la glorieta del club Campestre, cercano al aeropuerto El Edén.



El director del Instituto Nacional de Vías (Invias), Carlos Alberto García, confirmó sólo hay recursos para los 5 primeros kilómetros. “Tenemos recursos asignados para el proyecto hasta el 2018, y hemos iniciado obras desde la glorieta del club Campestre con los recursos que tenemos, que han sido para gestión predial y manejo de servicios públicos, tenemos garantizado 5 kilómetros más los dos kilómetros de rehabilitación de la vía del club campestre al aeropuerto”.



Y agregó que “quedarían faltando 3 kilómetros que están rematados en unos retornos que se van a construir en el kilómetro 5”.



La obra tiene un costo aproximado de 80.000 millones de pesos, faltan unos 30.000 millones de pesos.



García señaló que “con la participación de las fuerzas vivas de la región se solicitará la posibilidad de que se puedan recoger esos recursos para que la obra se lleve en doble calzada en la longitud total de la carretera”.



El representante a la Cámara por el Quindío, Antonio Restrepo, comentó que “parece que se encarecieron los predios, no sabemos, me imagino que las autoridades tendrán que revisar por qué esa diferencia tan grande, entre lo que habían presupuestado con avalúo de predios y (los precios) de la misma obra y ahora nos dicen que se necesitan 30.000 millones más”.



ARMENIA