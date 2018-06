La polémica por venta de licor en el país desde las 7 de la mañana

14 de junio 2018 , 10:12 a.m.

En algunas ciudades del país, gremios de comerciantes se han dado a la tarea de solicitar que la venta de licor se pueda realizar desde las 7 de la mañana, ya que algunos encuentros que se disputarán en el Mundial de Rusia serán a esa hora.

Cabe destacar que la Ley Zanahoria no permite la venta de licor en establecimientos sino hasta después de las 10 de la mañana. A través del Código de Policía se contempla que toda modificación a esta norma debe realizarse a través de un decreto desde las alcaldías municipales.



El horario de los partidos, como el de la selección nacional que juega el próximo martes a las 7 de la mañana frente a Japón, es un asunto que preocupa al gremio de comerciantes en Medellín. Por decreto, los establecimientos comerciales no pueden vender licor antes de las 10 de la mañana, lo que aqueja a los dueños de estos sitios, que en un evento como este ven una gran oportunidad de negocio.



Luis Guillermo Orjuela, director de la Corporación Zona Rosa, que agrupa a comerciantes del barrio El Poblado, señaló que la ciudad se adhiere a la solicitud hecha por los dueños de locales comerciales en Cali, pues aunque probablemente no sean muchas las personas que quieran beber alcohol en horas de la mañana mientras ven un partido, debería ser posible venderle a los clientes una cerveza si así lo desean.

“Todos sabíamos las condiciones que se venían y que nos iban a impactar negativamente, porque el decreto no contempla el consumo de licor antes de las 10 de la mañana y muchos de estos establecimientos abren sus puertas desde temprano para que la gente vaya a disfrutar el Mundial”.



Aunque no hay una propuesta formal por parte de los empresarios, ellos están a la espera del pronunciamiento de la alcaldía sobre el tema. Orjuela indicó que desde el gremio esperan que la respuesta llegue pronto, pues el campeonato de fútbol más importante del mundo se inaugura mañana y aún no hay certeza de sobre la venta de alcohol.

Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos de la Noche (Asonod), en Cali, le planteó a la administración de Maurice Armitage que sea como un voto de confianza a los ciudadanos que quieren disfrutar del evento deportivo.



Uno de los argumentos de los comerciantes está en que esperan recuperarse de la ley seca en el Día de la Madre, que, según sus cuentas, les dejó pérdidas por 30.000 millones de pesos.La Alcaldía ya dispuso que el Día del Padre no habrá ley seca, pero todavía estudia si cambia el horario para iniciar la venta de licor.

Vía libre en otras ciudades

En Pereira, durante el mes del Mundial, la Administración municipal permitió la venta de licor desde las 7 de la mañana.



La secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Pereira, Adriana Vallejo, afirmó que "recibimos la solicitud de definición de un horario especial en época del Mundial, la consideramos viable y proyectamos un decreto permitiendo lo mismo: que a las 7 de la mañana los establecimientos de comercio puedan abrir y vender licor".



El decreto está en revisión en la Secretaría Jurídica para su promulgación en las próximas horas. Sin embargo, la funcionaria resaltó que la medida solo regirá durante el Mundial de Rusia.

En Barranquilla, los representantes de estos gremios no han hecho una solicitud formal, pues hace poco se decretó que no había restricción de horario para la venta de licor.

A su vez, en Bucaramanga también se emitió el decreto para que los comercios puedan venden licor sin ninguna restricción. Además, se instalaron pantallas gigantes para que la ciudadanía pueda disfrutar de los partidos.

No obstante, autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para consumir bebidas alcohólicas con responsabilidad, pues durante los compromisos de Colombia en el Mundial de Brasil se registraron incrementos en riñas, por lo que varias ciudades tuvieron que decretar la Ley Seca.

