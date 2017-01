Molestia en Venezuela por 'expresiones xenófobas' de Vargas Lleras

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana manifestó su rechazo frente a las declaraciones que el vicepresidente German Vargas Lleras entregó este miércoles en el municipio de Tibú (Norte de Santander) por instigar “odio, discriminación e intolerancia” contra los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia.

Mientras presidía un evento de entrega de recursos para la construcción de vivienda gratis en este municipio del Catatumbo, el alto funcionario aseguró que “(Alcalde) no vaya dejar entrar aquí a los venecos, no. Esto no es para los venecos”.

Con un duro tono de protesta, la nota de la Oficina de Relaciones Exteriores del vecino país exigió una rectificación por parte del Gobierno colombiano ante las aseveraciones de ‘corte xenófobas’ hechas por el Vicepresidente.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las denigrantes y ofensivas declaraciones del Vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra el pueblo venezolano, emitidas en Tibú, Departamento del Norte de Santander”, puntualizó la nota.

El comunicado también recordó los principios de dignidad y trato igualitario del derecho internacional que el segundo hombre más importante del Ejecutivo habría violado.

“Venezuela lamenta profundamente el tono hiriente y degradante con el que, la segunda autoridad nacional de Colombia, quebrantó estos principios y pretendió desconocer los lazos históricos indisolubles de hermandad de nuestros pueblos guiados por la espada común que les dio la libertad”, aseguró.

Del mismo modo, la Cancillería venezolana reseñó los informes de organizaciones internacionales que reconocen a Venezuela como “patria generosa” al acoger a "millones" de colombianos que han arribado a esa nación “huyendo justamente de la guerra, la discriminación y los odios de clase”.

Finalmente, en el mensaje la entidad manifestó que se mantendrá atenta ante cualquier ‘agresión o violencia’ para elevar estas acciones ante instancias o tribunales internacionales.

CÚCUTA