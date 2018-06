Venezolanos en Bucaramanga, a la espera de ayudas del Gobierno

Con 8.652 venezolanos, que pertenecen a 4.272 núcleos familiares, terminó el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) en Bucaramanga.

Ahora, estas personas esperan que el Gobierno Nacional regularice a aquellos que no lo están e implemente las políticas públicas con las cuales se dispondrán recursos para atenderlos en temas como salud y educación, entre otros.

Junto a la capital santandereana el registró se realizó en 1.019 puntos habilitados en 30 departamentos y 413 municipios del país.



Contó con el apoyo de 23 entidades de orden municipal, departamental y nacional y 1.210 personas en la labor logística.



Este trabajo, que se desarrolló durante dos meses, dejó como resultado un total de 819.034 venezolanos inscritos en el país, de los cuales 376.572 tienen la condición de regulares y 442.462 son irregulares. A esta cifra se debe sumar la de 250.000 colombianos que retornaron, lo que significa que 1.069.034 están a la espera de ayudas.



El director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Luis Ernesto Ortega Martínez, indicó que con la información recolectada se puede evidenciar el estado en el que está la población en temas de educación, salud, nivel de escolaridad, quienes trabajan y quienes no, si tienen pensado quedarse de manera definitiva, si la población que está acá tiene a su núcleo familiar o no y si los piensan traer, entre otras.



“Lo que esperamos es que una vez se defina la política pública de cómo se van a atender, el Ministerio de Educación, Trabajo, Salud y Migración Colombia nos digan cómo aplicarla. Asímismo, recibir los recursos para ser inyectados en la población porque los recursos del municipio son insuficientes”, apuntó Ortega Martínez.



El personero de Bucaramanga, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, quien acompañó las jornadas de inscripción, señaló que con base en la información suministrada se detectó que las edades de los migrantes están entre los 18 y 45 años y solo un 10 por ciento es población de la tercera edad, tienen escolaridad media, hay un 10 por ciento de mujeres en estado de embarazo y gestantes. El grueso de la población son jóvenes con estudios secundarios, algunos técnicos y profesionales.



“Nosotros continuamos atendiendo a la población en diferentes temas. En cuanto a educación hemos trabajado con la Secretaría y en un trabajo articulado y se ubicó al 90 % de los niños que pidieron educación. En algunos casos ha sido difícil porque algunos no tienen identificación, pero también hemos trabajado con la Registraduría para resolver este tema”, indicó el Personero.



Ochoa Maldonado señaló que a la fecha su despacho ha atendido a 939 venezolanos en asesorías varias. En salud se han realizado 36 trámites (20 para madres gestantes, 15 de urgencias y una atención psicológica); 50 en Notaría, 60 en la Registraduría, se han hecho operativos a establecimientos comerciales que dejaron 41 traslados humanitarios y se sellaron dos sitios.



“En los controles a establecimientos 15 empresas registraron un eventual incumplimiento en la contratación a migrantes, por lo que se iniciaron los procesos sancionatorios que están en curso. Las sanciones podrían ser entre 1 y 15 salarios mensuales legales vigentes”, precisó el Personero.



En el tema educativo, la secretaria de Educación de Bucaramana, Ana Leonor Rueda Vivas, señaló que en los colegios públicos de Bucaramanga hay 1.113 niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela recibiendo clases, de los cuales 580 son niñas y 533 niños.



“Están en todos los colegios y en todos los grados. Algunos de ellos tienen la nacionalidad colombiana, por lo que no se puede decir que todos son venezolanos”, dijo la funcionaria.



Los venezolanos que no se registraron no tendrán la posibilidad de recibir ayudas, porque se solicitaron números telefónicos y correos electrónicos, para ser contactados por el Gobierno cuando se inicien los planes de ayuda.



En cuanto a salud, a la fecha el Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabú) ha atendido, entre enero y abril de 2018, a 1.211 venezolanos. Durante el 2017 se realizaron 8.752 atenciones sanitarias.



En el caso del Hospital Universitario de Santander, se han recepcionado 1.086 venezolanos entre el 2017 y 2018, cuyo valor por los servicios llega a 3.358 millones de pesos. Este valor aún no ha sido pagado al sanatorio.



BUCARAMANGA