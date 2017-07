Algunos vendedores no recibirán locales en nuevo centro comercial

15 de julio 2017 , 05:50 a.m.

Hoy se vence el plazo que el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, se puso para el traslado de los vendedores ambulantes al nuevo centro comercial del café, ubicado frente a la Alcaldía Municipal.

Además del plazo que estableció el gobernante, la administración debe darle cumplimiento al fallo de un juzgado de la ciudad que lo obliga a despejar el centro de Armenia.



No obstante, no todos los vendedores informales han recibido los locales en el centro comercial y algunos ni siquiera han asistido a los sorteos de dichos los locales.



El secretario de Gobierno (e), Franklin Correa, informó que solo 100 comerciantes han recibido los nuevos locales. “Se han hecho dos sorteos con los vendedores de mercancía. El primero fue el 22 de junio y se convocaron 103 vendedores pero solo fueron 68. El segundo fue el 5 de julio y se convocaron 126 vendedores pero fueron 32, no encontramos a los otros 64 vendedores”.



Correa agregó que están tratando de llegar a un acuerdo con los vendedores que pertenecen a etnias indígenas. “Ellos quieren estar todos juntos en un solo sector y estamos mirando esto”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, señaló que el proceso será exitoso si “el entorno del centro comercial mejora. Necesitan mejorarlo en todo sentido y crear una estrategia comercial y una administración diferente a la pública”.



