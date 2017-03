Veeduría del Quindío pidió dos contratistas para el túnel de La Línea

Con el propósito de darle celeridad a las obras faltantes en el proyecto Cruce de la cordillera Central o túnel de La Línea, la veeduría técnica del Quindío le propuso al Instituto Nacional de Vías (Invias) que contrate dos firmas distintas, una para terminar el frente Quindío y otra para el frente Tolima.



Así lo dio a conocer el presidente de esta veeduría, el ingeniero Uriel Orjuela, durante una mesa técnica programada por la Contraloría General de la República y donde también participó el director de Invias, Carlos García, representantes de la veeduría del Tolima, de la firma interventora del anterior contrato del túnel y varios contralores delegados. “Proponemos un contratista para las obras del Quindío y otro para Tolima porque podemos habilitar tramos y darlos al servicio más pronto, y se verá el trabajo”.



Orjuela comentó que les preocupan que las obras no se terminen en el 2018, pues señaló que no hay ninguna obra terminada sino “obras empezadas en todas partes”. Y agregó que “estamos rogando que el nuevo o nuevos contratos se lo gane un buen contratista para por fin poder ver la luz al final del túnel”.



Por su parte el director de Invias señaló que aunque se ha presentado el trámite de las vigencias futuras con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “dentro del marco de gastos, están los recursos para sacar la licitación o las licitaciones, de acuerdo a la propuesta que nos hizo el ingeniero Orjuela”.



García informó que el país ha invertido en total 1.970 billones de pesos en este proyecto de los cuales el túnel principal tiene un costo de 958.000 millones pesos. No obstante el criticado contrato llave en mano firmado con el excontratista Unión Temporal Segundo Centenario fue por mucho menos dinero, por 629.000 millones de pesos.



Según Invias, al túnel principal o II Centenario le hacen falta 381 metros lineales para terminar su excavación, mientras que le faltan 95.8 kilómetros para concluir el revestimiento.



ARMENIA