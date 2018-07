Veeduría advirtió falta de recursos para terminar obras en Santander

La Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) entregó el informe sobre el seguimiento a varios proyectos de infraestructura que se desarrollan en Santander, entre los que están el Acueducto Regional del Chicamocha, la vía Curos-Málaga, el Centro de Convenciones, la vía San Gil-Charalá-Límites, el aeropuerto de San Gil, entre otras, y la preocupación que queda tras verificar sus avances es la falta de recursos para la terminación.

El caso más crítico, según la Veeduría, es la obra del Acueducto Regional del Chicamocha, que le daría solución del líquido a los habitantes del casco urbano y algunas veredas del municipio de Los Santos.

Este proyecto se contrató el 16 de junio de 2015 por la Gobernación de Santander y la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), dirigidas en ese entonces por Richard Aguilar Villa y Edwin Ballesteros Archila respectivamente, hoy elegidos como Senador por el partido Cambio Radical el primero, y Representante a la Cámara por Santander por el partido Centro Democrático, el segundo.



El proyecto tenía una inversión inicial de 23.933 millones de pesos incluida la interventoría con un plazo de ejecución de 18 meses.



Sin embargo, ha tenido tantas suspensiones que la obra terminaría con un tiempo de ejecución de 44 meses si no se extiende. Actualmente está suspendida porque requiere de un adicional en dinero de 7.000 millones de pesos que está en trámite, y tras su aprobación la obra tendrá un tiempo de más de 9 meses.

El proyecto daría solución del líquido a los habitantes del casco urbano y algunas veredas del municipio de Los Santos. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

Así las cosas, el proyecto en el que se invierten dineros de regalías, terminará costando 31.151 millones de pesos. Pero este, según la Veeduría, no es el único problema. Se proyectó que la obra tendría una capacidad de proveer 50 litros por segundo y tal y como se terminará apenas llegará a los 22.



La obra tiene un avance del 78 por ciento y a la fecha, de los 22.653 millones de pesos que le corresponden al contratista, se han pagado 21.034 millones, lo que da un avance financiero del 92,85 por ciento, por encima de lo ejecutado.



Por ello la Veeduría calificó esta obra como “en alto riesgo de no terminación y sin viabilidad financiera en su operación y mantenimiento”.



Al respecto, Juan Camilo Beltrán Domínguez, presidente ejecutivo de la CCB, advirtió que lo más grave es que este contrato es la primera fase, y “para darle un alcance importante se requieren 15.000 millones de pesos para que el líquido llegue a más sectores”.



Sobre este tema, la Veeduría denunció posibles irregularidades ante la Procuraduría Regional Santander, General de la Nación, Contraloría de Santander, pero los organismos no se han pronunciado.



La gerente de la Esant, Mónica Monsalve, señaló que el proyecto tiene inconvenientes desde su inicio, hubo falta de planeación, no se presupuesto de manera debida y “nosotros, al recibir una obra con un avance del 50 por ciento, lo que hemos hecho es tratar de sacarlo adelante”.



Monsalve señaló que el proyecto está suspendido porque faltan los recursos para el componente eléctrico, “que por razones que desconocemos en el 2015 quitaron ese componente y destinaron los recursos a un carreteable. Sin energía no hay proyecto, porque se requiere para hacer pruebas. La Alcaldía hace la gestión predial para la conexión a la red eléctrica y el proyecto sí va a funcionar, es lo que queremos”, precisó.



La Gerente dijo que también interpuso las denuncias ante los organismos de control y Fiscalía.



En cuanto la vía Curos-Málaga, la Veeduría de la CCB señaló que la necesidad del proyecto, en el que se han invertido más de 350.000 millones de pesos, es la pavimentación de 90 kilómetros y el alcance de la obra es de 24 kilómetros.



Adicional a este valor, se han invertido 107.663 millones en la construcción de tres puentes, sin embargo, todos los recursos se han ido solo en el Hisgaura, el puente atirantado más alto de Suramérica, cuya edificación despegó en diciembre del 2016 y será entregado este mes.



Según la Veeduría, para terminar la pavimentación de esta vía nacional se requieren unos 400.000 millones de pesos.



