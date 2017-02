Vargas Lleras la emprende contra Cancillería por pelea con Venezuela

Tras el enfrentamiento que ha tenido en los últimos días el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, con el gobierno venezolano, el funcionario se quejó de que no hubiera un pronunciamiento de la Cancillería colombiana que lo respaldara.

“Como no he visto ninguna actividad (del Ministerio de Relaciones Exteriores), tampoco es que espere nada. Uno hubiera querido algún acompañamiento, pero no ha ocurrido”, manifestó el Vicepresidente, de visita en Manizales.

Vargas agregó que ese apoyo de la cartera que preside María Ángela Holguín “tampoco lo han tenido los compatriotas que a lo largo de estos años han sido maltratados allá” (en Venezuela).

Esta semana, el ‘Vice’ colombiano ha estado en un cruce de acusaciones y fuertes palabras con el presidente del país vecino, Nicolás Maduro, y el diputado de la Asamblea Nacional venezolana Diosdado Cabello.

El jueves, Vargas Lleras respondió a los fuertes comentarios que en su contra lanzó Diosdado Cabello.

Para Vargas, Cabello es “un patán” que “lleva años maltratando a los compatriotas colombianos y oprimiendo al pueblo venezolano”.

El diputado chavista aseguró esta semana en un programa de televisión que le podía decir al ‘Vice’ colombiano “que es un hijo del gran puto” y agregó que Vargas “no puede sentirse ofendido para nada porque él es muy amplio de criterio”.

Todo esto comenzó el miércoles de la semana pasada, durante una entrega de viviendas gratis en Tibú (Norte de Santander), donde Vargas Lleras le dijo al alcalde de la localidad, Alberto Escalante, que las casas entregadas “son para la población desplazada que vive en Tibú” y le pidió que “no vaya a dejar meter los ‘venecos’, por nada del mundo”.

Le agregó que “no hay un solo lugar en Colombia donde se permita que personas que no sean del país se beneficien de programas sociales”.

Estas declaraciones molestaron al Gobierno del país vecino, por lo que la Cancillería de Maduro le “exigió” al vicepresidente presentar las “excusas debidas a los venezolanos ofendidos por las expresiones xenófobas y discriminatorias” y recordó que esa nación “ha dado cobijo seguro, respetuoso y de manera integral a millones de colombianos”.

MANIZALES Y POLÍTICA