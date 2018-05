Al menos 5.000 personas evacuadas por emergencia en Hidroituango

Este miércoles hacia el mediodía, las autoridades emitieron una alerta de evacuación preventiva para doce municipios en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.



Con la medida preventiva, se logró la evacuación de al menos 5.000 personas en áreas de influencia de Hidroituango en Antioquia, indicó Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

En un balance entregado en la noche de este miércoles, Márquez añadió que los cuatro trabajadores de Hidroituango, quienes resultaron con lesiones tras la falla en la casa de máquinas, ya fueron atendidos, pero se sigue desconociendo qué habría causado la obstrucción que incluso obligó a evacuar a los más de mil trabajadores de la represa.



Sobre la emergencia, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, indicó que se trató de una obstrucción en la casa de máquinas, por donde estaban evacuando el agua desde el pasado jueves, lo que generó que el líquido saliera por las vías de acceso o galerías de tránsito de vehículos y prendió las alarmas.

#AEstaHora | Continúa sesión del PMU en Bogotá, en conexión con EPM en Medellín y PMU en Hidroituango, evaluando aspectos técnicos y especialmente abordando medidas de contingencia para proteger la vida de pobladores aguas abajo del proyecto sobre el río Cauca. pic.twitter.com/f89TcF9b3u — UNGRD (@UNGRD) 17 de mayo de 2018

En la noche de este miércoles, Londoño de la Cuesta, sumado al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que advierten que la situación en el proyecto Hidroituango es muy crítica y que podría ocasionar una tragedia aguas abajo.

La UNGRD insistió en el llamado a las comunidades para acatar las medidas previstas con el fin de salvaguardar y preservar la vida e integridad de sus habitantes. Además, la entidad manifestó que hasta el momento no se han solicitado ni requerido ayudas ni donaciones.



De acuerdo con las alcaldías y los funcionarios de gestión de riesgo de los zonas donde se emitió la alerta, la evacuación puede ser mayor, como es el caso de Nechí (Antioquia), donde las personas trasladadas serían unas 15.000 si llega a ocurrir una emergencia mayor. En el municipio todavía no se hace efectiva la medida preventiva, pero están las alarmas encendidas.



En el caso de Sucre, cuenta José Nicolás Vega, coordinador de gestión del riesgo del departamento, que aún no se han realizado evacuaciones ni en Majagual ni en Guaranda, pero están desplegadas las alertas. “Hay un margen de tiempo para analizar el comportamiento del río y en caso de una emergencia mayor se podrá realizar la evacuación”, señaló el funcionario.



Vega agregó que en Sucre, el municipio de Guaranda es el más vulnerable por estar en la ribera del río, por lo que estima que se podrían evacuar a unas 9.000 personas de esta población.



En el caso de Bolívar, Hugo Benítez, director de gestión de riesgo de ese departamento, se iniciaron todas las alertas en Achí y San Jacinto del Cauca. Además, hay una alerta también para los municipios de Pinillos y Magangué.



En Achí se adelanta la evacuación de unas 400 familias que están asentadas en las orillas del río Cauca y, en el caso de San Jacinto del Cauca, un equipo está en la zona adelantando los trabajos preventivos.



