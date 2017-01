Valledupar cumple 467 años

Valledupar celebra su cumpleaños número 467, y en honor a esa celebración, ofrecerá un concierto que estará amenizado por los artistas Jorge Oñate, El Mono Zabaleta, El Churo Díaz, John Mindiola, Carlos Tobío, Orlando Liñán, Kvrass, Mr. Black y Bazurto All Stars.

El evento tendrá lugar el 6 de enero en el Parque de la Leyenda Vallenata a partir de las 5: 00 p.m., y se espera la presencia de 40 mil espectadores.

La programación cultural inicia mañana 4 de enero con un ciclopaseo familiar, que partirá a las 6:00 p.m. desde el Parque El Viajero.

El 5 de enero habrá un foro académico denominado ‘Valledupar, ciudad región’, el cual contará con la participación de los principales historiadores de la capital y se dará a conocer una prospectiva de lo que será la capital del Cesar. Ese mismo día, a la 4:00 p.m., serán inauguradas las obras de pavimentación ejecutadas en el barrio Panamá.

Los actos centrales se llevarán a cabo el viernes 6 de enero con una alborada musical a las 5:00 a.m., luego a las 7:00 a.m. será La Maratón de los Santos Reyes, y a las 10:30 a.m. el Tedeum en la iglesia La concepción.

Para las 4:00 p.m. está prevista la inauguración de la Glorieta de Los Juglares que está situada al frente del Parque El Helado.

El homenaje a Valledupar terminará el sábado 7 de enero con distintas actividades deportivas y de protección al medio ambiente en el Parque El Helado, en donde habrá recreación para las mascotas. El cierre está contemplado para las 5:30 p.m. en el Parque de la Leyenda Vallenata con un evento especial, denominado “El día de la familia”.

La ciudad fue fundada por Hernando de Santana el 6 de Enero de 1550, desde entonces en el trasegar de su historia ha aportado cambios significativos y ha afianzado su idiosincrasia a través de acontecimientos históricos que hablan del tesón de su gente y la riqueza de su folclor como elemento emprendedor.

Valledupar