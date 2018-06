Solo el 41 % de los proyectos de agua potable en el país están en uso

Según datos del Ministerio de Vivienda, de los 779 proyectos de agua potable (acueductos, alcantarillados y aseo) gestionados en el periodo 2010 - 2018, 319 se encuentran terminados o “en uso”.

Jorge Andrés Carrillo, viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, sostiene que un proyecto en estado de terminación, es un proyecto que cuenta con una infraestructura completa, que ya está en funcionamiento.



No obstante, aunque los 319 proyectos de agua potable que se encuentran en funcionamiento han beneficiado a más de 20 departamentos del país, hay otros 461 que aún no están en uso.



Según el Ministerio de Vivienda, estos proyectos se encuentran liquidados o en liquidación, es decir que las obras están totalmente terminadas, pero no han entrado en funcionamiento debido a que el municipio no ha querido recibirlas porque “no le gustó, o hubo un problema con las firmas”.



Por otra parte, Carrillo señala que por lo general, un proyecto entra en liquidación “cuando el contratista no cumple” y se debe buscar a alguien más para que se encargue de su ejecución.

Construcción del acueducto en el corregimiento de Arroyo Grande, Bolívar. (2016) Foto: Yomaira Grandett / Archivo EL TIEMPO

De los 319 proyectos que se encuentran en uso, 22 fueron viabilizados en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pero concluidos en el gobierno actual. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda aclara que ellos no están en la obligación de realizar proyectos de este tipo, pues según la Ley 142 de 1994, son los municipios los directamente encargados de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

En cuánto a la distribución de los recursos, el viceministro Carrillo asegura que cada municipio es el encargado de solicitar el financiamiento al ministerio. Desde allí se evalúa el proyecto, y si el municipio es capaz de costear o no la ejecución del mismo.



Sin embargo, ante la situación de varios municipios que no cuentan con un servicio de agua potable y que tampoco tienen la capacidad de costearlo, menciona que solo se atienden solicitudes de territorios que ya hayan planeado de forma rigurosa un proyecto de este tipo.

Desde el Ministerio de Vivienda se afirma que durante este gobierno 6,8 millones de personas accedieron por primera vez al recurso de agua potable. En Gramalote, Santander, y Carmen de Bolívar se construyeron desde cero sus acueductos. Sin embargo, se espera que los 461 proyectos que aún no están en funcionamiento se puedan concluir durante el próximo periodo presidencial.





LAURA ARDILA LOAIZA

NACIÓN