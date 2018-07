Universitario que denunció amenazas espera ayuda de las autoridades

El estudiante de la Universidad de Caldas, Wladir Achury, quien en días pasados hizo pública la denuncia de amenazas contra su vida, aparentemente, por su actividad dentro de organizaciones estudiantiles y su posterior apoyo a la campaña de Gustavo Petro en Manizales, ya se encuentra fuera de la ciudad gestionando la posibilidad de salir del país en busca de asilo.

“Con ayuda de corporaciones de derechos humanos estamos buscando la manera de encontrar aliados, una ONG o institución que me apoye para poder salir del país y una vez allí poder pedir asilo mientras se puede esclarecer todo”, comentó Achury.



El joven de 20 años, quien llevaba dos semestres de Licenciatura en Ciencias Sociales, aseguró que ya agotó todos los recursos que tenía para solicitar el respaldo de las autoridades. “Primero acudí a la universidad, ellos me dieron apoyo jurídico, pero por ahora no me facilitan cambio nacional o internacional. Inmediatamente después interpuse la denuncia en la Fiscalía y la Policía sin encontrar respuesta hasta el momento”, manifestó Achury.

Comentó además que solo la Policía Metropolitana de Manizales se contactó con él, pero fue días después de que él abandonara la ciudad, pues ya no eran solo llamadas y correos electrónicos como se ejercía la intimidación, sino también con interceptaciones en vías públicas.



Por su parte, el rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos, recalcó el compromiso de la institución por apoyar al estudiante y aseguró que se darán todas las garantías para que pueda culminar su semestre de manera virtual.



De acuerdo con el joven, no entiende la razón de las amenazas contra él y varios compañeros miembros de estas organizaciones estudiantiles a nivel nacional, pues son un movimiento organizado, y no representan a algún partido.

“Yo no hago parte de movimientos con fines políticos, solamente de grupos que se pronuncian frente a las condiciones de calidad y gratuidad de la educación. En las elecciones lo que sí pasó fue que apoyé públicamente a Petro, como muchos otros estudiantes y estuve en manifestaciones de desaprobación en frente de las sedes de los partidos de derecha”.



Las intimidaciones de las que ha sigo víctima el estudiante se iniciaron en mayo pasado y desde ese momento han sido constantes. Según lo expresado por el joven, logró grabar la última comunicación registrada el 6 de julio pasado, la cual será la base para el proceso legal que apenas empieza.



Entre tanto, el gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, informó que ya se evalúa con mucha atención el caso y aseguró que en el departamento no se registran hasta el momento amenazas contra líderes sociales.



“Estamos vigilantes de cualquier caso donde se sospeche que haya riesgo. En este momento tenemos comunidades vulnerables, como las indígenas, pero estamos en mesa de concertación constante para estar informados y actuar rápido”, afirmó Echeverri.

LAURA USMA

Manizales