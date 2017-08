Con investigación, buscan preservar plantas nativas de Santander

Como si se tratara de imitar la multiplicación de los panes para asegurar el alimento, la Universidad de Santander (Udes) adelanta una investigación para preservar y multiplicar siete especies de plantas de interés agrícola que se cultivan en Santander.

El proyecto, denominado ‘Establecimiento de un banco de germoplasma para la propagación masiva de especies de interés agrícola en Santander’, busca cultivar in vitro y ex situ (mantener la especie en su medio natural) plantas como la piña, mora, guayaba, fríjol, caña y las aromáticas de orégano y menta, para evitar que se pierdan sus características nativas y suministrarlas a productores con algunas mejoras para garantizar su permanencia en estas tierras.

La investigación arrancó hace un año y la Udes ya cuenta con el único banco de germoplasma del departamento

La iniciativa se desarrolla en el Laboratorio de Tejidos Vegetales de la Udes y es liderada por el profesor del programa de Microbiología Industrial, Christian Andrei Chacín Zambrano, con el acompañamiento de siete estudiantes y en convenio con el Tecnoparque del Sena nodo Bucaramanga.



“La piña de Santander es la perolera, pero se han traído otras especies mejoradas que no están acondicionadas para los suelos o el clima de Lebrija o Girón. Y esto mismo pasa con la guayaba y las demás, entonces lo que hacemos es conservar y propagar las especies que son nativas, para hacer el banco de germoplasma y entregarle ese material a productores de la región”, explicó Chacín Zambrano.



La investigación arrancó hace un año y la Udes ya cuenta con el único banco de germoplasma del departamento. En él ya se han cultivado estas plantas y actualmente se trabaja en el proceso de adaptación (cultivo ex situ), durante el cual se le hace seguimiento al comportamiento de las plantas para ayudarlas a crecer y dar frutos, porque al salir del laboratorio no tienen la misma resistencia de aquellas que crecen en campo.

Proceso de cultivo

Tras una investigación previa sobre las necesidades que tienen estas plantas para crecer en ambiente silvestre, el docente y los estudiantes toman el pedazo de una parte de la planta (tallo, raíz, hoja o pólen) que tenga las células totipotentes (que tienen la capacidad de formar una planta nueva), y la siembran en un medio de cultivo que tiene unos componentes que hacen que la planta crezca y se desarrolle.

“Nosotros acondicionamos el medio según las necesidades de la planta y cuando crece y se forman las hojas, raíz y tallos, las llevamos a un vivero para que se adapten al ambiente”, dijo el docente.



Durante la etapa de crecimiento, el trabajo de los estudiantes es fundamental porque ellos se encargan de hacerle seguimiento a cada planta con el propósito de estandarizar procesos como la multiplicación, el establecimiento, la desinfección, entre otros. Esto servirá para que quien continúe con la investigación reciba estos insumos y los mejore.



El beneficio para los jóvenes, además de sus prácticas y crear conocimiento, es que aprenden nuevas técnicas de biotecnología vegetal, que hay pocas en Santander, y contribuyen a la seguridad alimentaria.



El convenio con el Sena busca hacerle llegar a la comunidad el material vegetal a través de cada uno de los centros de enseñanza que tiene en el departamento.



Esto, explicó el docente Chacín Zambrano, le traerá beneficios a la región en seguridad alimentaria, se contará con el banco de germoplasma para repoblar especies y se bajarán los costos de producción, porque se han agilizado los tiempos de crecimiento de las plantas.



