Unimagdalena, ejemplo de inclusión de discapacitados

La noche del pasado 12 de mayo, en la clausura de la Semana Cultural de la Universidad del Magdalena, Angélica Castiblanco Villanueva cautivó a los asistentes bailando cumbia y tocando la tambora y se llevó el título de Mujer Talento Unimagdalena, en la categoría Artística y/o Cultural.



Esta samaria, que cursa octavo semestre del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Informática y es sorda de nacimiento, supo que había sido la ganadora cuando vio cientos de manos levantadas y agitándose en señal de aplausos.

Era la primera vez que una estudiante con discapacidad auditiva participaba en este concurso y estaba feliz. “¡Eso fue impresionante! A nosotros no nos ven como pobrecitos los sordos, sino como personas con igual capacidad y derechos. Eso ha sido maravilloso”, dice Castiblanco, a través del intérprete de lengua de señas Joel Martelo, mientras estudia con otros compañeros sordos en la biblioteca de la Universidad.



Esto es solo una muestra de la política de inclusión de personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o mental adoptada desde este año por la Universidad del Magdalena, que se ha convertido en ejemplo para otras instituciones de educación superior en el país.



El rector de Unimagdalena, Pablo Vera Salazar, cuenta que durante la campaña para llegar a la rectoría se reunió con estudiantes sordos y lo sorprendió que todos habían tenido que acudir a acciones de tutela para conseguir algún tipo de beneficio en la institución como descuentos en la matrícula o contar con un intérprete de lengua de señas, por eso en su plan de gobierno le dio prioridad a la política de inclusión.



El pasado 30 de junio, el Consejo Superior de la Universidad aprobó el acuerdo 021, por medio del cual exoneran a la población en condición de discapacidad del pago de inscripción para presentar el examen de admisión y una vez obtienen el cupo tienen un descuento del 90 por ciento en la matrícula y acceso prioritario al programa de almuerzos y refrigerios gratuitos.



Igualmente, la Oficina de Desarrollo Estudiantil cuenta con un equipo de ocho intérpretes de lengua de señas, que prestan los servicios de intérprete y monitoria en clases y actividades extracurriculares a la población con discapacidad auditiva. En los exámenes de admisión cada estudiante cuenta con un tutor para que lo oriente en la prueba.



Además, están dictando cursos de lengua de señas a estudiantes, docentes y personal administrativo oyentes y en todos los eventos de la institución hay intérpretes para que no existan barreras entre la población sorda y oyente. El pasado 28 septiembre, la Universidad celebró el Día Internacional de la Sordera.

El rector de Unimagdalena, Pablo Vera, con varios jóvenes que esperan entrar a estudiar en la institución. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO

Herramientas necesarias

Los estudiantes con discapacidad visual o baja visión también cuentan con herramientas tecnológicas que facilitan su aprendizaje. La Universidad adquirió computadores con los softwares Jaws, que lee en voz alta todo lo que aparece en la pantalla; y Magic Visual, que permite aumentar hasta 16 veces el tamaño de las letras y cambiar los contrastes de la pantalla, que están disponibles en la biblioteca y en la sala de informática de la Facultad de Ciencias Empresariales.



“Es todo un proceso de acompañamiento desde antes de ingresar a la Universidad, la beca y el acompañamiento académico, psicosocial y nutricional durante toda su carrera y ahora estamos trabajando en asesorar a los que se han ido graduando para que creen una fundación para promover la inclusión laboral”, dice Vera.



En la Universidad han vinculado a su planta personas con discapacidad como el egresado de psicología, Luis Quintero, quien es ciego y trabaja en la oficina de Desarrollo Estudiantil, pero Vera asegura que es necesario que también las entidades del sector público y privado tengan una política de inclusión laboral porque “muchos de estos jóvenes hacen un gran esfuerzo por estudiar y nos dan un ejemplo de vida y superación”.



Actualmente están matriculados 35 estudiantes en condición de discapacidad, de los cuales 19 son sordos, siete ciegos, siete con discapacidad motriz y dos con discapacidad múltiple; y el domingo presentaron el examen de admisión 36 aspirantes para ingresar el primer semestre de 2018.



La política de inclusión no solo ha facilitado el aprendizaje a los estudiantes con discapacidad, sino que los hace sentirse en igualdad de condiciones con el resto de la comunidad universitaria.



“La situación que estábamos pasando era complicadísima. No había mucho apoyo y nosotros nos sentíamos relegados, queríamos hacer valer nuestros derechos, pero no era fácil. Necesitábamos que hubiera igualdad entre todos, que la comunicación fuera algo importante, que se tuviera en cuenta eso. Ahora nuestros procesos de aprendizaje son cada vez mejores”, dice Enrique Navarro, quien cursa octavo semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Informática y es sordo.



Jorge Luis Rolón, de segundo semestre de Derecho, quien perdió la visión hace cuatro años, espera que el proceso no se trunque por cuenta de la reducción de presupuesto que podría venir del Gobierno Nacional.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA