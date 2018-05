Unas 90 familias de Puerto Rico, Meta, afectadas por inundaciones

A las partes altas de las veredas Barranco Colorado y Puerto Toledo, en Puerto Rico, han tenido que trasladar a 53 familias cuyas casas fueron anegadas por las aguas del río Ariari en el sur del Meta.

A otros sectores como Chispas, El Oasis y El Dorado, donde las aguas del río Ariari también se desbordaron y “la comunidad nos ha llamado a pedir ayuda, no hemos podido llegar por falta de apoyo logístico de la alcaldía de Puerto Rico”, aseguró el presidente de la Defensa Civil en ese municipio, Marcolino Moreno Prieto.



En Barranco Colorado se han evacuado 28 familias y en Puerto Toledo 53, y Moreno Prieto, que lleva diez años atendiendo este tipo de emergencias, estima que otras cuarenta familias están afectadas por las inundaciones de los últimos días, que también se han llevado cultivos de yuca, plátano y ahuyama, entre otros.



El alcalde de Puerto Rico, Luis Alfonso Suárez, señaló que apenas se está haciendo el balance de los daños ocasionados por las inundaciones que se han producido sobre las vegas de los ríos Ariari y Güéjar, “donde la gente vive y tiene sus cultivos porque no tienen otra oportunidad de vida y porque ahí han estado toda la vida”.



Con relación a la queja de la Defensa Civil sobre que les falta apoyo por parte de la Alcaldía para alimentación e hidratación de los 15 voluntarios que están atendiendo las emergencias, el mandatario reconoció las dificultades presupuestales con las que vive un municipio de categoría seis como el de Puerto Rico.



No obstante, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos por superarlas y señaló que también se tiene el apoyo de unos 20 socorristas del Cuerpo de Bomberos de la localidad, que “también están ayudando a evacuar las familias afectadas y a salvar las gallinitas y los marranitos de los campesinos”.

Familia se salvó al desalojar su vivienda

En Villavicencio, gracias a las labores preventivas de la Oficina de Gestión del Riesgo del Gobierno se logró evitar una tragedia luego de que este domingo una casa que invadía la ronda de Caño Buque, se viniera sobre el afluente, tras las intensas lluvias del fin de semana.



Juan Carlos Guzmán, coordinador de esta dependencia, explicó que la vivienda estaba ubicada en el barrio Alborada Bajo, sector del Anillo Vial, y que con la dueña de la misma ya se había adelantado un proceso de restitución de bien de uso público.



“En este procedimiento, desde hacía más de un año, se le había advertido a la propietaria que debía desalojar la casa por el inminente riesgo en el que estaba y en principio no quiso retirarse”, dijo Guzmán.



No obstante, hace pocas semanas había decidido desalojarlo gracias a las labores persuasivas de los funcionarios de la Alcaldía y se unió al proyecto de vivienda para personas en zonas de alto riesgo.



En este mismo sector, más de 10 hogares ya habían sido reubicados, dentro del programa de traslado de 132 familias que habitaban zonas de alto riesgo en Villavicencio y fueron reasentadas, según Guzmán.







VILLAVICENCIO