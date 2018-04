Una quindiana rueda en bici por el mundo

En un poblado, al sur de Vietnam y hace meses, comenzó la aventura de Juanita Arias Palacio, una ingeniera civil de 26 años que quiere darle la vuelta al mundo en bicicleta. "El sueño de darle la vuelta al mundo no fue siempre en bicicleta, desde que estaba chiquita quería viajar por el mundo en bus, carro, avión, moto o en lo que fuera, pero después empecé a apasionarme por las bicicletas y eso hizo que me planteara la idea de hacerlo en bicicleta".

Dejó a su familia y su trabajo y viajó hasta Vietnam en diciembre de 2017 para iniciar su recorrido con una sencilla bicicleta que compró en ese país.



Cuando llegó a Hanoi, la capital de Vietnam, tuvo que buscar un sitio para reparar su transporte pues no podía continuar su viaje, necesitaba un repuesto.



Por recomendaciones llegó a una tienda- taller donde le solucionaron el inconveniente "y el manager hasta me ofreció hospedaje en su casa, le conté mi plan y le mostré mi ruta, yo apenas sabía despinchar una llanta y él se preguntó cómo alguien se puede ir a darle la vuelta al mundo sin saber cómo funciona cada parte de una bicicleta y se ofreció a enseñarme todo lo que debía saber. Una semana después me ofrecieron trabajar con ellos por un mes y aunque me gustaría continuar mi ruta y no tenía entre mis planes parar por tanto tiempo, acepté".



Su aventura comenzó con algunos ahorros y aunque intenta gastar poco en cada sitio a donde llega, sabe que en algún momento su dinero se terminará.



Por eso contempla la posibilidad de trabajar en algunos poblados que visita sin embargo cree que "sería ideal que pudiera trabajar online para generar ingresos y poder moverme en la bici”.

Desde niña, Juanita se veía recorriendo el mundo. Detrás de la puerta de su cuarto tenía un mapamundi, su mesita de noche tenía una lámpara en forma de globo terráqueo y tenía mapas por todas partes. Recuerda que también tenía una alcancía con una nota que decía "para recorrer el mundo".



“Mi familia y amigos me ponían monedas y era una forma simbólica de apoyar mi sueño, y ahora que empecé con este proyecto alguien me sugirió seguir con mi alcancía y creé una cuenta (www.paypal.me/lajuanabike) en PayPal (un sistema de pagos en línea) y muchos amigos y gente que ni conozco me ha metido monedas ahí”.



Después de terminar su recorrido por Vietnam, la joven quindiana quiere llegar a China y luego Kirguistán, Tayikistán, Irán y Turquía para luego cruzar a Europa hasta España, luego África, y volar a Estados Unidos, seguir a centro América hasta llegar a Colombia y luego a su casa en Armenia.



Narra que la gente que ha conocido hace que cada ruta valga la pena, "ha sido increíble que tantas personas de diferentes maneras me hagan sentir bien, que vaya por un caserío y una fila de gente me grite hellow, como dándome ánimos o que pare a comprar un banano y termine almorzando con una familia local, eso es lo que más me ha gustado”.



A través de su cuenta lajuana.bike en Instragram ha creado un diario de viajes donde narra sus historias y aventuras por el mundo.



