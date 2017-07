Una juez encargada fue quien dio casa por cárcel a Wilfran Quiroz

Ante la ausencia del Juez titular de conocimiento, Fredy Machado López, fue la juez encargada del juzgado primero del circuito penal de Cartagena quien le dio la medida de casa por cárcel a Wilfran Quiroz, el principal responsable de la tragedia que dejó el desplome del edificio en obra Portal de Blas de lezo II, hecho en el que murieron 21 personas y 23 más quedaron heridas.

"La juez de conocimiento estableció que la sentencia para Wilfran Quiroz es de 48 meses privado de la libertad, los cuales deberá purgar en prisión domiciliaria, debido a que él se allanó al cargo de urbanización ilegal, lo que le dio una rebaja en la pena del 50 por ciento. La máxima pena para este delito es de 126 meses y la mínima de 48, pero no obliga la prisión intramuros", explicó Erik Urueta, presidente de la veeduría a la rama judicial de Cartagena.



Este jueves, los abogados de las víctimas y juristas de la veeduría a la rama judicial local solicitarán el cambio del radicado en el proceso con el objetivo de imputar mayores cargos que soporten una prisión intramuros para el constructor.



"En este caso no ha habido una investigación a fondo aún por parte de la Fiscalía para que no haya impunidad. Los cargos se tienen que elevar a la categoría de dolo que sí tiene pena privativa de la libertad, y no por homicidio culposo como se ha imputado", agrega el abogado Amed Palacio del mismo grupo de veedores.

Así quedó el edificio en obra Portal de Blas de Lezo II tras su desplome. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

El constructor Wilfran Quiroz y su hijo, el arquitecto David Quiroz, así como Luis Eduardo Agresor, maestro de la obra, fueron capturados en el mes de junio y les fueron imputados los delitos de urbanización ilegal, homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones personales en concurso homogéneo y estafa. El único carcelable es la urbanización ilegal, pero, como Quiroz se allano, fue enviado a su casa.



Los juristas veedores pedirán además incluir los delitos de falsificación en documento público.



La Fiscalía General había ordenado las capturas de los dos integrantes de la familia Quiroz, quienes habían conformado la empresa Constructora & Quiroz: Proyectos, Construcciones y Desarrollo S.A.S, responsable de más de una veintena de obras hechas con licencias falsas, incluido el edificio Portal de Blas de Lezo II.



CARTAGENA