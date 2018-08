Una cruzada por Rosita, la bailarina de Salento, Quindío

En Salento se realiza una curiosa campaña denominada ‘una vaca por Rosita’ donde invitan a pobladores y turistas a donar fondos para ayudar a Rosita, como es conocida Rosa Elena Ospina, una mujer de 70 años que baila y canta por las calles de esta localidad quindiana y que se quedará sin vivienda tras un proceso legal.

La personera de Salento, Tatiana Herrera, contó que tras dos fallos, uno de un juzgado del Circuito de Armenia y el otro, en segunda instancia, del Tribunal Administrativo del Quindío, Rosita tendrá que salir del predio en el que vive desde hace 20 años porque perdió un proceso que iniciaron los propietarios de dicho lote ubicado en la vereda Canaán de este municipio, para volver a tomar posesión de éste.



“En la contestación de la demanda que le interpusieron en 2006, dijeron que ella estaba viviendo allá desde 1998, y de acuerdo a la ley vigente para esa fecha necesitaba 20 años para poder adquirir el predio por prescripción pero solo daban 18 años. Y también dijeron que no había logrado demostrar la forma en que había ingresado al predio y como no lo demostró no le reconocieron nada”, relató la Personera.



Herrera señaló que la diligencia de desalojo fue aplazada del 26 de julio para el 21 de agosto y que aunque la campaña por internet (en la página web www.vaki.co) y que tenía el hastag #UnaVacaPorRosita ya terminó, la mujer todavía recauda recursos a través de una cuenta en el Banco Agrario para adquirir un predio o una vivienda y poder seguir habitando en este poblado.



Sino, la mujer tendría que ser llevada a un hogar para adultos mayores o vivir en las calles de Salento. “No sé para dónde coger con todos mis animalitos, mis perros, mis gallinas y mis aves, lo único que digo es ayúdenme con amor y cariño para encontrar un hogar para vivir, el campo es mi vida y no sé qué más hacer”, dijo Rosita.



Desde hace algunos años, ambientalistas y miembros de organizaciones sociales del Quindío han criticado el fenómeno de desplazamiento que se vive en Salento por cuenta del turismo, pues en algunos casos los habitantes de esta población han tenido que vender o salir de sus predios debido a la creación de nuevos proyectos turísticos como hostales, restaurantes, locales comerciales y hasta sitios para practicar deportes de aventura.