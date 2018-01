Una corrida con trapío en Manizales

Juan Bernardo Caicedo trajo a Manizales el encierro mejor presentado de la temporada. Seriedad, lámina, cuajó, romana, simetría, finas armas y encastado juego, pero se apagó en los finales. Saltaron siete al ruedo. De manera inexplicable el sexto, un tío que daba una larga y brava pelea en el caballo, fue cambiado. Un sobrero de Santa Bárbara, manso y blando cerró la corrida.

Sebastián Castella lidió a Bonito, que se enceló en el caballo de Nieto. Muy rimada, muy coherente y torera la faena. Había toro, bravo y noble. Fue y volvió tras la pañosa una y otra vez. Aguantaba el francés y templaba trazando los viajes con la figura vertical y la mano abajo. Curiosamente, la parroquia siguió con cierta frialdad la rigurosa faena. Mató de media estocada trasera y un descabello. Saludos desde el tercio. En el cuarto, tras la primera serie derecha, la mansedumbre afloró y la brega se hizo sosa, y la estocada trasera y desprendida tuvo tardo efecto.



José Arcila tuvo un toro soso a morir y el otro, bravucón. Al segundo, brindado al cielo con un gesto de interrogación por el suicidio de su amigo, le aguantó más que al quinto, al cual llevó siempre perdiendo pasos. No lo dejó estar. Pero su primera faena fue encomiosa, y, de no haber sido por la poca transmisión del animal y el pinchazo, habría tocado pelo. Al otro entró a matar a mano limpia. Dos veces lo sacaron al tercio para ovacionarlo. Justo.



Andrés Roca Rey porfió sin esperanza contra la renuncia del tercero, lo más brillante fue el quite de Nicanora, cinco gaoneras muy toreadas y una larga de cartel. Después, una estocada buena y algunas palmas agradecidas. Con la devolución del gran sexto estuvo ahí, de a uno en uno, con el juvenil manso y blando de Santa Bárbara. La espada fue trasera, el toro se echó y su señoría sacó su pañuelo orejicida.



JORGE ARTURO DÍAZ

Especial para EL TIEMPO