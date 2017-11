‘Una ciudad turística no debe convertirse en parque temático’

20 de noviembre 2017 , 11:54 a.m.

El turismo, una tendencia en ascenso en el mundo, debido al aumento de las clases medias, a miles de personas pensionadas y a las redes de información, tiene que ser planificado por ciudades receptoras como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, y en general por la región Caribe, turística por naturaleza.

Así lo sostiene Enrique Martínez Marín, experto español en ciudades innovadoras, quien lideró en la capital de Bolívar el encuentro sobre formación en innovación de políticas públicas en servicios urbanos y ciudades inteligentes.



“Las ciudades potencialmente turísticas deben desarrollar sistemas para saber cuántos turistas entran a diario por sus puertos marítimos, aéreos y carreteras y las autoridades deben implementar planes para la atención de dos tipos de comunidades: residentes y turísticas”, sostiene el experto, quien recuerda cómo el turismo depredador y sin control ha afectado la calidad de vida de las comunidades residentes en ciudades como Chicago (Estdos Unidos) dónde bajó la población infantil; en Ámsterdam donde muchas familias tradicionales se tuvieron que marchar porque, por ejemplo, era complicado conseguir un pan; o en Venecia donde quedan pocos habitantes y en el mismo barrio Getsemaní, de Cartagena, que hoy enfrenta un amenazante proceso de gentrificación que poco a poco está expulsando a los habitantes tradicionales para dar paso a un creciente comercio de hoteles y restaurantes.



“Hay ciudades en el mundo donde el 30 por ciento de sus viviendas solo se ocupan 2 o 3 meses al año: ¿Quién quiere vivir en una ciudad así?”, subraya Martínez.



“No se puede permitir que el turismo termine afectando la calidad de vida de los ciudadanos residentes. El turismo no puede acabar el posicionamiento como epicentro urbano: las ciudades turísticas no pueden convertirse en parques temáticos y el turista debe saber que viene a disfrutar pero con respeto y para ello los gobiernos locales deben tener claro qué tipo de destino turístico quieren ser”, suma el experto español.



El encuentro de ciudades inteligentes reunió en Cartagena a líderes de 25 países, para hablar, precisamente de los cambios a los que se enfrentan los centros urbanos, desafortunadamente, al evento sólo asistió un líder colombiano: el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona.



Pese a que los promotores del encuentro buscaron hablar con autoridades en Cartagena, una de las ciudades del Caribe más amenazada por el turismo depredador y el cambio climático, nadie de la administración los atendió. “Yo a Cartagena, por ejemplo, vengo no solamente a ver iglesias y monumentos. Quiero disfrutar lo que son los cartageneros, degustar su comida típica, beber la cerveza y el vino que aquí se bebe. Las ciudades tienen que hacerse valer y promocionar su mundo propio”, dijo.



Él propone que las instituciones responsables del turismo en la ciudad, la empresa privada y los mismos ciudadanos hagan que ese turista que vino por primera vez quiera volver siempre, y que además lleve un mensaje positivo de voz a voz sobre el destino.



“Cuando un turista se va tiene que ser la agencia de viajes de Cartagena, que siempre le diga a sus amigos y conocidos ‘ese es el lugar adonde hay que ir’. Ese voz a voz es más valioso que cualquier aviso de prensa: hoy existen cientos de periódicos y miles de portales web, pero lo que te aconseje una persona que vivió una buena experiencia vale oro”, señala.



Según él, hay que tener en el radar a aquellas ciudades vecinas que impactan por ejemplo por que cientos de sus habitantes llegan para trabajar.



“Hoy existen modelos alternativos a la hotelería tradicional con un crecimiento enorme y para enfrentarlos, las ciudades deben gestionar antes, planificar, deben pensar qué tipo de turismo quieren”, concluye.





