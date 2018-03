Un profesor propinó golpiza a estudiante en Montería

Padres de familia de la institución educativa Aguas Negras, en la zona rural de Montería, denunciaron a un profesor de ese plantel a quien señalan de haber causado lesiones en el rostro a un estudiante de grado 11.



La denuncia ya fue elevada ante la Secretaría de Educación Municipal de Montería, que anunció la apertura de una investigación disciplinaria que podría derivar una denuncia penal por lesiones personales.

Aunque los nombres del educador y del estudiante son mantenidos en reserva, se supo que el hecho ocurrió el pasado jueves 1 de marzo. El profesor de educación física habría iniciado la clase para los estudiantes de grado 11. Sin embargo, mantenía cierto grado de confianza con algunos de los alumnos, entre ellos el joven agredido.



Una supuesta práctica de reto físico que no estaba contemplada dentro de la asignatura fue la que originó el hecho que desencadenó la supuesta agresión.



“Ellos acostumbraban a jugarse alumno – profesor, a las pataditas y los golpes en los brazos, pero el profesor se ofendió cuando el muchacho lo golpeó fuerte y de inmediato reaccionó violentamente y le dio patadas y golpes que tuvimos que quitárselo para que no le causara más daño”, dijo uno de los compañeros de clases del joven lesionado.



Pero la furia del maestro era imparable, porque a pesar de la intermediación de los estudiantes, la golpiza continuó.



“El profe logro zafarse de quienes lo tenían agarrado y le volvió a pegar patadas al muchacho que estaba tirado en el suelo”, recalcó la fuente.



El secretario de Educación Municipal de Montería, Ricardo Madera Simanca, se refirió al caso rechazando la actitud violenta del educador y anunció que enviará una delegación para conocer detalles de lo ocurrido.



“Una vez que nos enteramos de lo que supuestamente sucedió nos pusimos al tanto. Contactamos a las directivas del colegio y estas nos precisaron que ya se activó el protocolo concerniente para estos casos”, dijo Madera.



Familiares del menor indicaron que instaurarán la respectiva denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, tras el dictamen de Medicina Legal que corrobore las lesiones en la cara. Denunciaron además que, desde el colegio de Aguas Negras, han tratado de ser persuadidos para que no hagan la denuncia.