Piden revocar proyecto petrolero en Cúcuta vía acción popular

Con el temor de un posible detrimento de los cuerpos hídricos y la capa vegetal que cubre sus territorios, un grupo de campesinos de los corregimientos, de Banco de Arena y Palmarito, instauró una acción popular que pretende desvanecer las pretensiones de la Turkish Petroleum Company de emprender una exploración petrolera en zona rural de Cúcuta.

En el recurso jurídico, que se entabló contra el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la compañía extranjera, estas comunidades consignaron una situación de vulneración de sus derechos al mínimo vital de agua y a la permanencia del territorio si persisten los intereses de descubrir yacimientos de crudo en esa área de la capital nortesantandereana.



“La población campesina pide respeto por el recurso hídrico y por el medio ambiente. Exigimos garantías al Gobierno para que escuche nuestra voz de protesta, que se opone a cualquier intervención de nuestros territorios. Buscamos que desistan de esta exploración, porque somos campesinos que dependemos de la tierra para trabajar y sobrevivir”, aseguró Apolinar Suárez, uno de los promotores de la acción popular.

Aunque las viviendas de estas comunidades no se encuentran en el área de influencia del proyecto de exploración petrolera, las fuentes hídricas, como quebradas y ríos, que abastecen sus acueductos artesanales y que son fundamentales para el riego de sus cultivos de cítricos, palma de aceite y arroz, sí podrían verse afectadas con alguna intervención del suelo.



Precisamente, para zanjar este altercado judicial y constatar los riesgos de un proyecto de tal magnitud, Corponor adelanta un estudio técnico en el sector, de cuyas impresiones surgirá un informe, el cual se publicará la próxima semana, aludiendo al impacto ambiental de estas exploraciones.

“Aunque no hemos sido notificados sobre esta acción popular, nosotros respetamos estas acciones de la comunidad, están en su derecho. Desde nuestras competencias, hemos hecho un acompañamiento a través de estudios técnicos que se conocerán la próxima semana, cuyos resultados serán remitidos a las autoridades competentes, para que tomen decisiones”, declaró Gregorio Angarita, director de esta entidad.

Desde que se conocieron las pretensiones de la petrolera turca, un sector de la comunidad rural de Cúcuta ha manifestado su rechazo al proyecto a través de movilizaciones, bloqueos en vías de acceso y ahora, con recursos legales, abrigando el propósito de anular la licencia ambiental otorgada por el Anla en 2014 y reversar la exploración de crudo.



Ante este nuevo giro judicial que tomó esta desavenencia, representantes de Turkish Petroleum Company prefirieron guardar silencio hasta que les sea notificada la admisión de la acción popular.

‘Un operador arbitrario’

Para el ingeniero ambiental y especialista en gestión ambiental y social, Carlos Andrés Muñoz, las acciones de la firma petrolero contra los 6.000 habitantes, que se oponen al proyecto, obedecen a las de un operador arbitrario.



“Además de que esa población ha sido victimizada y revictimizada muchas veces, esos empresarios no son conscientes del impacto negativo que esto puede traer sobre los recursos naturales y los ejercicios que se han emprendido en parte y parte no son los mejores. Es normal que los habitantes estén alterados frente a una compañía que no ha hecho más sino incumplirles ciertos compromisos, que agravan el problema social”, explicó el experto que conoce de cerca el proceso de diálogo emprendido por la Turkish Petroleum con este grupo de cucuteños.

Al proyecto denominado ‘Estudio de impacto ambiental área de perforación exploratoria González Sur’, que cuenta con licencia ambiental otorgada por la resolución 0553 del 30 de mayo del 2014 de la Anla, también le ha llovido críticas por configurarse como amenaza de desplazamiento frente a la población víctima del conflicto proveniente del Catatumbo.



