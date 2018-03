Ataque a infantería de marina en Guaviare deja un muerto y 3 heridos 

El infante de marina William Andrés Martínez Fonseca, de 19 años de edad, falleció y tres de sus compañeros resultaron heridos en un ataque que las autoridades atribuyen a las disidencias de las Farc en el sector de La Carpa, en San José del Guaviare.

El coronel José Perdomo Álvarez, comandante del Comando Específico de Oriente, informó que el ataque a la patrulla del batallón de Infantería de Marina No. 32, adscrito al Comando Específico de Oriente, se produjo hacia las 9:00 de la noche del miércoles con un artefacto explosivo, al parecer una granada de fragmentación, que hirió a cuatro uniformados.



Martínez Fonseca, que recibió el mayor impacto de la explosión en el rostro, falleció unos minutos después de haber sido llevado al centro de salud de vereda La Carpa, mientras que los heridos con esquirlas de granada los condujeron a los hospitales de San José del Guaviare, Villavicencio y a la Clínica Meta.



Los heridos son el sargento segundo Antonio Luna Rojas, que presenta heridas en un brazo con compromiso en los tejidos blandos; el cabo tercero José Elles Paredes, que tiene una esquirla en el cuello, y el infante Luis Alberto Ramírez Salazar, con esquirlas en las piernas.



El coronel José Perdomo responsabilizó a las disidencias del frente séptimo de las Farc, al mando de ‘Gentil Duarte’, a quien se le han propinado varios golpes en los últimos meses para neutralizar estas estructuras, que no obstante, siguen atemorizando la población por control militar que se está haciendo de los corredores de movilidad por ríos y carreteras para ingresar insumos y sacar la coca, sostiene el coronel Perdomo.



El oficial dijo que a los frentes primero y séptimo de las disidencias de las Farc les “hemos capturado más de 15 integrantes ‘Aldemar, ‘Mono largo’, ‘Chimba’ y se entregó ‘Duvier’, entre otros; además, la Brigada 22 logró la ubicación de una motocicleta bomba; se han incautado explosivos con los que se pretendía afectar la infraestructura eléctrica en Guaviare, y fueron capturados los responsables del atentado al coronel de la policía en diciembre pasado”.



Advirtió que las tropas de la fuerza pública no se van a retirar de La Carpa porque allí, desde el año pasado, “venimos adelantado trabajo con las comunidades como la construcción de dos salones en el internado y la de la caseta comunal”.





VILLAVICENCIO.