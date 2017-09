‘Bienvenido Papa Pacho’, la canción para el Santo Padre

Gerardo Elías Vergara Cardozo piensa que, a sus 60 años de edad, ya era justo y necesario salir del anonimato como compositor, tras una larga lista de tropezones y vicisitudes en festivales de música y en los portazos de grupos musicales que le han cerrado las vías a sus canciones.

Y qué mejor ocasión para mostrarle al mundo su talento que la llegada del Sumo Pontífice a Cartagena, y más aún, a unos cuantos metros de su vivienda en el populoso barrio San Francisco, el primer sitio que visitará el Papa Francisco este domingo 10 de septiembre, para que se le haga el ‘milagro’.



Esto pensó hace un par de semanas sentado en el parque de San Francisco, y de inmediato la musa le llegó como caída del cielo.



“Me demoré 15 minutos componiendo la canción. Le juro que ha sido lo más fácil que he compuesto en mi vida, es como si una luz divina me hubiera iluminado”, dice el compositor.



Para el título de la canción tampoco tuvo que hacer mucho esfuerzo y lo sacó de uno de los versos: ‘Viajero de la esperanza’, pero a todo al que se la ha cantado se le queda en la mente el primer estribillo ‘Bienvenido Papa Pacho’, y así es como la llaman.



El ritmo del pegajoso tema tampoco lo ha definido, pues se puede tocar como merengue vallenato, como paseaíto sabanero o como corrido mexicano.



“La verdad es que no entiendo por qué me salió así, pero es mejor porque se adapta a cualquier ritmo”, señaló.



Lo importante, según Vergara Cardozo, es que la canción le ha gustado a todo al que se la canta y espera que algún grupo se interese para grabarla.



“Desde hace 30 años me estado presentando en cuanto festival de canción se organiza y hasta el momento el máximo logro que he tenido es el segundo lugar que obtuve en el Festival de la Canción del barrio La Campiña, en Cartagena”, expresa.



Como hombre perseverante, este hombre de 60 años y nacido en Pueblo Viejo (Córdoba), logró que hace poco una de las más de 100 canciones que tiene compuesta se la grabara su amigo Soren Arrieta, pero el infortunio artístico que carga no ha permitido que se pegue en las emisoras.



“Todo mundo sabe que para que una canción se haga popular hay que pagar en las emisoras y yo no tengo plata para eso”, advierte.



El compositor vive en un barrio que está azotado por la pelea de pandillas desde hace varios años, por eso su canto es un llamado a que aprovechen esta oportunidad del arribo del ‘Viajero de la Esperanza’ para que lleguen las bendiciones.



Como los pasos de Moisés en el desierto

O las travesías de Pablo a cada iglesia

Papa Pacho, lo cierto de lo cierto

El trabajo es duro con tanta gente necia.



Para este hombre, cuyo sustento lo deriva de la pesca diaria en la ciénaga de La Virgen por el sector de La Bocana, la llegada del Papa al barrio donde vive desde que tiene 7 años de edad, es una oportunidad que no se debe desaprovechar.



“Si a mí me dan la oportunidad de hablarle de frente, le pediría dos cosas: primero que rece para que las pandillas de esta zona se acaben y los jóvenes se dediquen a estudiar o a cualquier oficio honrado, y, segundo, le pediría que me de sus bendiciones para que alguna, siquiera una, de mis canciones se convierta en un éxito. No pido más”, señaló.



Y, mientras ocurre el milagro divino, el anónimo compositor inicia una cruzada en solitario para conseguir un grupo que le grabe su canción, en primera instancia, ya que confía en que la visita del Papa Francisco ayudará a que su nombre sea pronunciado en el mundo entero.



Juan Carlos Díaz

Especial para EL TIEMPO

Cartagena