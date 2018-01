Un año sin respuestas sobre caída de puente colgante, en Villavicencio

El tiempo no ha logrado borrar de la mente de José Luis Molina la imagen en la que su esposa, su hija de 4 años y su hijastra de 12 caen al vacío la mañana del 9 de enero del 2017, cuando el puente por el que pasaban se colapsó, en la vereda El Carmen.



La imagen aparece en sus sueños y en los momentos de soledad, cuando la nostalgia lo invade y recuerda a su esposa Yeimy Yalile González, con quien había contraído matrimonio 22 días antes de la tragedia, su hijita Marieth Cielo y la sonrisa de Valentina, su hijastra, que se preparaba para entrar a octavo.



“El vacío es muy grande, el dolor no se puede ocultar porque el daño fue terrible. De mi familia solo me quedó mi hijo. De hecho, tengo el acompañamiento de un psicólogo de la empresa”, dice Molina, que trabaja en mantenimiento eléctrico en el sector petrolero, en Castilla La Nueva.



Es tal vez el mismo dolor que expresa al afirmar con indignación que, un año después, la muerte de sus seres queridos continúa impune y que las instituciones no han asumido responsabilidad alguna.



“El proceso penal contra los responsables del predio (La Esmeralda) –Manuel Antonio Díaz y su hija Adriana Milena Díaz, investigados por homicidio culposo - no ha avanzado, lo están dilatando; el señor dice que ya no era responsable, sino los hijos, mientras estos dicen que unos terceros y así va el caso. La juez se enferma y no se pueden hacer las audiencias o no va el abogado...”, señala Molina.



La Fiscalía alcanzó a imputar cargos por homicidio culposo contra los dos investigados y los acusó por el mismo delito ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio. En febrero está programada la audiencia preliminar del juicio oral.



“Estamos preparando la demanda administrativa y civil contra la Alcaldía, Cormacarena, el Instituto de Turismo, la Policía y el responsable del predio por la tragedia que un año después nos enluta”, afirma José Molina.