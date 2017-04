U$ 50 millones, ventas en Encuentro Andino en Armenia

28 de abril 2017 , 08:54 a.m.

Unos 50 millones de dólares en negocios es la meta que este año se tiene para el VI Encuentro Empresarial Andino organizado por la Comunidad Andina (CAN) y que terminó este jueves en el centro de convenciones de la capital quindiana. En su versión anterior, realizada en Ecuador, se alcanzaron negocios por 20 millones de dólares.



El primer día (el miércoles) se lograron propuestas de negocio por 21 millones de dólares, según informó Santiago Segovia, coordinador de Promoción Comercial y Mipymes de la CAN.



En el evento, además de Colombia, como país anfitrión, también participaron Ecuador, Perú y Bolivia. En total fueron 175 empresas exportadoras que buscaban establecer negocios con 128 compradores del bloque comercial y de la Unión Europea, invitada al encuentro.



El objetivo era presentar la oferta exportadora de la CAN a los empresarios invitados, especialmente a las 17 empresas europeas: siete de España, dos de Alemania, dos de Holanda, dos de Portugal, dos de Reino Unido, una de Italia y una de Francia.



“Esta estrategia permite a los empresarios disminuir el riesgo de un solo cliente, mejora el capital humano de las empresas porque se hacen más especializadas y se generan más negocios”, explicó Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.



De estas 175 exportadoras, 109 son colombianas, y de estas, el 40 por ciento están radicadas en los tres departamentos del Eje Cafetero, según comentó Juliana Villegas, vicepresidente de exportaciones de ProColombia.



“Esto es algo que beneficia a esta región. Bolivia y Perú fueron los países que más le compraron a Colombia sobre todo en moda y algo de agroalimentos”.



Silvana Vallejo, directora ejecutiva de ProEcuador, manifestó que “hemos tenido resultados interesantes y generado 2 millones 250 mil dólares. Los productos más apetecidos son el calzado, industria textil, mermelada, licores, atún, chocolate y café”.



Impacto turístico



A este evento, considerado como “el primer triunfo importante del Bureau de Convenciones (del Quindío)”, según dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, “llegaron más de 500 empresarios que ocuparon hoteles, negocios, restaurantes, entre otros”.



Los servicios de estos establecimientos además de visitas a sitios turísticos y otros, hacen parte de los paquetes ofrecidos a los empresarios nacionales y extranjeros.



El gobernador del Quindío, Carlos Osorio, dijo que esta es una oportunidad para dar a conocer el departamento, “tenemos unas condiciones de naturaleza exuberante que pueden ayudarnos a disminuir las cifras de desempleo”.



La vicepresidente de exportaciones de Procolombia agregó que el evento significó también un impacto económico para la región “hemos gastado 250 millones de pesos en apoyo logístico, alimentación y transporte, y 32 millones de pesos en habitaciones, es algo que le deja buenos resultados a esta región”.



