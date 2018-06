Interponen tutela para frenar cierre de Playa Blanca en Cartagena

07 de junio 2018 , 10:13 a.m.

Nativos y comerciantes del sector norte de Playa Blanca, en Cartagena, elevaron la segunda Acción de Tutela, como el mecanismo jurídico, para frenar el cierre de la zona norte del popular balneario (1.5 kilómetros) que tiene orden de clausura por parte del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de ser punto para la conservación y desove de la amenzada Tortuga Carey.

El Juzgado Sexto Civil del Circuito admitió una nueva Acción de Tutela presentada por siete propietarios de establecimientos comerciales de Playa Blanca que le piden a la justicia frenar la medida de cierre temporal de la playa, y que fue ordenada a través de la Resolución 774 del 10 de mayo de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente.La nueva tutela, que ya fue admitida, pide que se respete el Derecho al Trabajo.

“Estamos al frente de este nexo causal entre el hombre y la naturaleza; si bien es cierto que nosotros protegemos a las tortugas Carey. También, es muy cierto que no podemos olvidar que hay seres humanos que tienen derecho a la vida y derecho al trabajo, que son fundamentales y que gozan de una protección especial”, dijo el abogado Wilmer Herrera, asesor de los nativos de Playa Blanca.



Con esta nueva tutela los residentes de Playa Blanca exigen que se garantice el derecho a la permanencia en el territorio, a la Consulta Previa ejercida por el Consejo Comunitaria de Playa Blanca, el derecho al trabajo, el mínimo vital, y la seguridad alimentaria, sostiene en uno de sus apartes el mecanismo de participación ciudadana.



“Hay 16 establecimientos comerciales más que también utilizaran la Tutela, viene el grupo de masajistas y guías que van a presentar acciones de tutelas, con el objetivo que el gobierno entienda que la medida de cierre no se puede dar, mientras que no se vincule a este grupo de nativos y se haga un análisis de los impactos positivos y negativos, y que permitan buscar los mecanismos que resarzan el perjuicio que trae la medida de cierre”, finalizó Wilmer Herrera.



El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó el cierre de 1.5 kilómetros de la zona norte del popular balneario de Playa Blanca que será destinado a la conservación y desove de la Tortuga Carey, especie en vía de extinción.



A esta playa entran en promedio entre 9.000 y 15.000 personas, pero su capacidad es de 3.024 personas. Por vía marítima llegan 800 turistas. El mayor impacto está en la entrada por tierra.



