Atracan a turistas en playa cercana a Bahía Concha en Parque Tayrona

Un grupo de turistas fue víctima de un atraco masivo el 24 de diciembre en el sector de Waikiki, una playa cercana a Bahía Concha, en el Parque Tayrona, por varios hombres que los intimindaron y los despojaron de sus pertenencias.



El presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Santa Marta, Darío Mosquera, dijo que los turistas fueron llevados por un operador turístico de El Rodadero en una chiva hasta Bahía Concha y luego trasladados en lancha a Waikiki, ubicada a unos 10 minutos de esa playa, para hacer careteo.

“Ahí había alrededor de 15 o 20 turistas aproximadamente y llegaron varios hombres encapuchados y comenzaron a atracar a los turistas en el sector, a algunos les quitaron los documentos y las pertenencias”, expresó Mosquera, quien se quejó de que actualmente en ninguna de las playas del Parque Tayrona hay presencia de la Policía ni de salvavidas.



El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Gustavo Berdugo, dijo que las víctimas del atraco fueron seis personas y que con la información suministrada por la comunidad están investigando para establecer quienes fueron los responsables de este hecho y capturarlos.



“Fue un factor de oportunidad, mientras ellos se estaban bañando llegaron estas personas a esta playa lejana, les quitaron los elementos y huyeron del lugar. Lo importante es que hay un grupo especial de la Fiscalía para identificar y establecer quiénes fueron los responsables de este hecho”, expresó el oficial.



Además, les recomendó a los turistas que contratan operadores para que los lleven a playas retiradas de la ciudad que soliciten el acompañamiento de la Policía para brindarles seguridad y evitar que ocurran estos casos.



“Muchos de estos operadores turísticos lo que hacen es llevarlos a esas playas lejanas y dejarlos solos, abandonados, en lugares donde los delincuentes pueden aprovechar esos factores de oportunidad y quitarles los elementos, como el caso que se nos presentó ayer (domingo)”, dijo el oficial.



En abril pasado, en plena Semana Santa, ocurrió un hecho similar en la playa Bonito Gordo, ubicada a unos 30 minutos de Bahía Concha, donde un grupo de 17 turistas, en su mayoría procedentes de Bogotá, fue víctima de un robo masivo mientras buceaban.



En esa oportunidad, la Policía advirtió que la playa donde ocurrió el robo no estaba custodiada por uniformados porque no es visitada por turistas y recomendó abstenerse de ir a sitios que no tengan vigilancia policiva.



