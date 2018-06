Confirman que noruego fue asesinado en su finca en Santa Marta

El Instituto de Medicina Legal dictaminó que el deceso de un turista noruego registrado en una vivienda de Minca, corregimiento de Santa Marta, se originó de manera violenta y no por causas naturales como se había dicho de manera preliminar.

Aunque el modo en el que ocurrieron los hechos sigue siendo materia de investigación, las autoridades entregaron más detalles sobre la noche en la que se produjo su homicidio.



Ahora indicaron que Brim Hilt, de 62 años de edad y de nacionalidad noruega, horas antes de su muerte estuvo compartiendo con su pareja sentimental en la finca que era de su propiedad. En el lugar se encontraron drogas y licor, lo que indica que la víctima estuvo festejando con una o varias personas.

“Quien lleva la investigación es el CTI, el cual ha realizado indagaciones y pesquisas, y seguimos esperando los resultados finales de la investigación que adelantan, para así esclarecer completamente lo que pasó”, manifestó Priscila Zuñiga, secretaria de seguridad del Distrito.



Sobre Brim Hilt, se conoció que era escritor de poemas, viajaba por el mundo y desde hace siete años se había radicado en el corregimiento de Minca, donde hacía obras sociales con las comunidades indígenas y niños pobres.



“Desde que llegó a Santa Marta se enamoró de Minca, era una persona muy servicial, acostumbraba a salir muy seguido del país, pero siempre dejaba a una persona encargada de la vigilancia de su propiedad”, expresó un comerciante de la zona.



La naturaleza que rodeaba a Hilt en ese territorio de la Sierra Nevada se había convertido en su inspiración para escribir poemas, profesión que ejerció durante gran parte de su vida.



Desde septiembre no había vuelto a dejar su finca, pues inició una relación sentimental que mantuvo hasta la actualidad. Su pareja habría estado con él la noche del martes 12 de junio, cunado se produjo su muerte en circunstancias extrañas.



Inicialmente, la Policía Metropolitana manifestó que se había tratado de una muerte natural, al parecer, por un infarto fulminante, sin embargo, con el dictamen de Medicina Legal no hay dudas de que Hilt fue asesinado en su lugar de residencia.



Uno de los trabajadores fue quien encontró el cuerpo sin vida del noruego y de inmediato avisó a las autoridades que se trasladaron al lugar y realizaron el levantamiento del cadáver.



En la habitación no se encontraron su cartera y algunos otros elementos de valor de su propiedad, lo que hace presumir, de igual forma, que se trató de un asesinato para robarle. Brim Hilt sería el segundo extranjero víctima de la inseguridad en Santa Marta en el último año.



El 31 de marzo el ciudadano sueco Patrik Jonsson Ulf, fue víctima de homicidio en el barrio Manzanares, donde fue ultimado con arma de fuego en medio de un atraco.



Las autoridades realizan el contacto con familiares de la víctima, para llevar a cabo su repatriación.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA